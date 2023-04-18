Британский военный Кроуфорд счел ВСУ легкой добычей из-за дефицита ПВО

19 апреля 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

Система ПВО Украины практически выведена из строя, заявил Кроуфорд Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины практически истратили запас ракет ПВО, что сделало их легкой добычей для России. Об этом заявил британский подполковник Стюарт Кроуфорд. Он отметил, что теперь перед Киевом встал вопрос, сможет ли Запад поставить необходимое количество оружия для пополнения украинских складов. «Система противовоздушной обороны Украины практически выведена из строя, и надежды на пополнение запасов нет. Запад должен действовать быстро или столкнуться с последствиями», — передает слова подполковника газета Express. Кроуфорд заявил, что утечка секретных данных из Пентагона вскрыла важные данные о состоянии ВСУ и стала очередным конфузом для Запада. В соответствии с этими документами, ракеты для систем С-300 у украинской армии могут закончиться уже 2 мая, а запасы для ЗРК «Бук» будут израсходованы еще раньше, пишет Кроуфорд. Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. В этих документах оказалась информация о состоянии ВСУ и планах нападения Украины на Москву. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в «слитых» в сеть документах Пентагона есть неверные данные, передает RT.

Вооруженные силы Украины практически истратили запас ракет ПВО, что сделало их легкой добычей для России. Об этом заявил британский подполковник Стюарт Кроуфорд. Он отметил, что теперь перед Киевом встал вопрос, сможет ли Запад поставить необходимое количество оружия для пополнения украинских складов. «Система противовоздушной обороны Украины практически выведена из строя, и надежды на пополнение запасов нет. Запад должен действовать быстро или столкнуться с последствиями», — передает слова подполковника газета Express. Кроуфорд заявил, что утечка секретных данных из Пентагона вскрыла важные данные о состоянии ВСУ и стала очередным конфузом для Запада. В соответствии с этими документами, ракеты для систем С-300 у украинской армии могут закончиться уже 2 мая, а запасы для ЗРК «Бук» будут израсходованы еще раньше, пишет Кроуфорд. Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. В этих документах оказалась информация о состоянии ВСУ и планах нападения Украины на Москву. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в «слитых» в сеть документах Пентагона есть неверные данные, передает RT.