В Екатеринбурге водитель напал на инвалида, просившего деньги

19 апреля 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец напал на инвалида-колясочника, просившего деньги Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге водитель иномарки напал на инвалида-колясочника, который просил деньги. Об этом сообщил очевидец. «Неадекватный человек напал на инвалида, который просил деньги. Сначала водитель плюнул в него из машины, махал руками, затем вышел и напал на него», — передает слова очевидца Е1. Инцидент произошел вечером 18 апреля на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен Ранее URA.RU сообщало, что в Лесном несколько человек избили мужчину, страдающего эпилепсией и аутизмом. По словам матери пострадавшего, двое свердловчан сначала избили инвалида на улицу, а позднее приехали к нему домой и напали вновь.

В Екатеринбурге водитель иномарки напал на инвалида-колясочника, который просил деньги. Об этом сообщил очевидец. «Неадекватный человек напал на инвалида, который просил деньги. Сначала водитель плюнул в него из машины, махал руками, затем вышел и напал на него», — передает слова очевидца Е1. Инцидент произошел вечером 18 апреля на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен Ранее URA.RU сообщало, что в Лесном несколько человек избили мужчину, страдающего эпилепсией и аутизмом. По словам матери пострадавшего, двое свердловчан сначала избили инвалида на улицу, а позднее приехали к нему домой и напали вновь.