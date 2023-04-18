18 апреля 2023

В Екатеринбурге водитель напал на инвалида, просившего деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбуржец напал на инвалида-колясочника, просившего деньги
Екатеринбуржец напал на инвалида-колясочника, просившего деньги Фото:

В Екатеринбурге водитель иномарки напал на инвалида-колясочника, который просил деньги. Об этом сообщил очевидец.

«Неадекватный человек напал на инвалида, который просил деньги. Сначала водитель плюнул в него из машины, махал руками, затем вышел и напал на него», — передает слова очевидца Е1.

Инцидент произошел вечером 18 апреля на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен

Ранее URA.RU сообщало, что в Лесном несколько человек избили мужчину, страдающего эпилепсией и аутизмом. По словам матери пострадавшего, двое свердловчан сначала избили инвалида на улицу, а позднее приехали к нему домой и напали вновь.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге водитель иномарки напал на инвалида-колясочника, который просил деньги. Об этом сообщил очевидец. «Неадекватный человек напал на инвалида, который просил деньги. Сначала водитель плюнул в него из машины, махал руками, затем вышел и напал на него», — передает слова очевидца Е1. Инцидент произошел вечером 18 апреля на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен Ранее URA.RU сообщало, что в Лесном несколько человек избили мужчину, страдающего эпилепсией и аутизмом. По словам матери пострадавшего, двое свердловчан сначала избили инвалида на улицу, а позднее приехали к нему домой и напали вновь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...