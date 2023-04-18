В Екатеринбурге водитель напал на инвалида, просившего деньги

В Екатеринбурге водитель иномарки напал на инвалида-колясочника, который просил деньги. Об этом сообщил очевидец.
«Неадекватный человек напал на инвалида, который просил деньги. Сначала водитель плюнул в него из машины, махал руками, затем вышел и напал на него», — передает слова очевидца Е1.
Инцидент произошел вечером 18 апреля на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен
Ранее URA.RU сообщало, что в Лесном несколько человек избили мужчину, страдающего эпилепсией и аутизмом. По словам матери пострадавшего, двое свердловчан сначала избили инвалида на улицу, а позднее приехали к нему домой и напали вновь.
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