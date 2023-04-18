«Коммерсант»: бренд одежды Women’secret намерен вернуться в Россию 19 апреля 2023 в 04:24 Размер текста - 17 + Часть магазинов в ТЦ закроют из-за нерентабельности Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Магазины испанского бренда Women’secret могут вернуться в Россию благодаря передаче нескольких точек продаж белорусскому франчайзи Fashion House. Об этом заявил источник в компании Tendam, занимающейся развитием бренда в РФ. «Women’secret, объявившая об уходе из России, передаст некоторые свои точки продаж в стране белорусскому франчайзи Fashion House. Магазины, которые откроет в России франчайзи, будут работать под прежней вывеской и продавать коллекцию бренда», — передает информацию источника издание « Коммерсант ». Уточняется, что на портале HeadHunter размещены объявления о наборе персонала в магазины сети в Москве и Санкт-Петербурге. Поиском сотрудников занимается компания Fashion House, развивающая в Белоруссии по франшизе Women’secret и ряде других западных брендов. Ранее сообщалось, что испанская компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti) может вернуться на отечественный рынок. Новый владелец компании — Daher Group откроет магазины под своими брендами уже этой весной. Магазины испанского бренда Women’secret могут вернуться в Россию благодаря передаче нескольких точек продаж белорусскому франчайзи Fashion House. Об этом заявил источник в компании Tendam, занимающейся развитием бренда в РФ. «Women’secret, объявившая об уходе из России, передаст некоторые свои точки продаж в стране белорусскому франчайзи Fashion House. Магазины, которые откроет в России франчайзи, будут работать под прежней вывеской и продавать коллекцию бренда», — передает информацию источника издание «Коммерсант». Уточняется, что на портале HeadHunter размещены объявления о наборе персонала в магазины сети в Москве и Санкт-Петербурге. Поиском сотрудников занимается компания Fashion House, развивающая в Белоруссии по франшизе Women’secret и ряде других западных брендов. Ранее сообщалось, что испанская компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti) может вернуться на отечественный рынок. Новый владелец компании — Daher Group откроет магазины под своими брендами уже этой весной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям