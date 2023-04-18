Минпросвещения: учебники с разделом о спецоперации поступят в школы 1 сентября 19 апреля 2023 в 05:19 Размер текста - 17 + В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов, заявила Васильева Фото: Анна Майорова © URA.RU Учебники истории для старшеклассников с разделом о спецоперации поступят в российские школы к 1 сентября. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева. «Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября», — передает слова Васильевой РИА Новости. Ранее о планах включить тему СВО в школьные учебники заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он сказал, что в новых учебных программах по истории этот раздел уже учтен. В Рособрнадзоре заявили, что опросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, включат в ЕГЭ по истории после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах. Учебники истории для старшеклассников с разделом о спецоперации поступят в российские школы к 1 сентября. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева. «Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября», — передает слова Васильевой РИА Новости. Ранее о планах включить тему СВО в школьные учебники заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он сказал, что в новых учебных программах по истории этот раздел уже учтен. В Рособрнадзоре заявили, что опросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, включат в ЕГЭ по истории после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям