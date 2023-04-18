18 апреля 2023

Минпросвещения: учебники с разделом о спецоперации поступят в школы 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов, заявила Васильева
В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов, заявила Васильева Фото:

Учебники истории для старшеклассников с разделом о спецоперации поступят в российские школы к 1 сентября. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева.

«Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября», — передает слова Васильевой РИА Новости.

Ранее о планах включить тему СВО в школьные учебники заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он сказал, что в новых учебных программах по истории этот раздел уже учтен. В Рособрнадзоре заявили, что опросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, включат в ЕГЭ по истории после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учебники истории для старшеклассников с разделом о спецоперации поступят в российские школы к 1 сентября. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева. «Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября», — передает слова Васильевой РИА Новости. Ранее о планах включить тему СВО в школьные учебники заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он сказал, что в новых учебных программах по истории этот раздел уже учтен. В Рособрнадзоре заявили, что опросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, включат в ЕГЭ по истории после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...