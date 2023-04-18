Минпросвещения: учебники с разделом о спецоперации поступят в школы 1 сентября

Учебники истории для старшеклассников с разделом о спецоперации поступят в российские школы к 1 сентября. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева.
«Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября», — передает слова Васильевой РИА Новости.
Ранее о планах включить тему СВО в школьные учебники заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он сказал, что в новых учебных программах по истории этот раздел уже учтен. В Рособрнадзоре заявили, что опросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, включат в ЕГЭ по истории после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах.
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