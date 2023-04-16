В ЕГЭ по истории появятся задания о спецоперации

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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, паспорт, школьники, паспорт рф, паспорт в руках, сдача егэ
Вопросы о СВО включат в экзамен после появления соответствующих учебников в школах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, включат в ЕГЭ по истории после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА [контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации] соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Таким образом, как только тема СВО будет включена в программу 10-го класса, задания по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе.

О планах включить тему СВО в школьные учебники заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он сказал, что в новых учебных программах по истории этот раздел уже учтен. При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал URA.RU о том, что темы СВО в заданиях на ЕГЭ-2023 не будет. По словам руководителя ведомства, единого мнения о включении этого раздела в материалы ГИА пока не принято.

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Вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, включат в ЕГЭ по истории после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. «Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА [контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации] соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Таким образом, как только тема СВО будет включена в программу 10-го класса, задания по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе. О планах включить тему СВО в школьные учебники заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он сказал, что в новых учебных программах по истории этот раздел уже учтен. При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал URA.RU о том, что темы СВО в заданиях на ЕГЭ-2023 не будет. По словам руководителя ведомства, единого мнения о включении этого раздела в материалы ГИА пока не принято.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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