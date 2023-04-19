РИАН: пророссийские подпольщики провели успешные операции против ВСУ

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Пророссийские активисты уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсоне
Пророссийские активисты уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пророссийские подпольщики уничтожили военные объекты и боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал один из активистов подполья.

«На этой неделе было оперативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье Херсонской области. В частности, был уничтожен ангар с военной техникой на окраине Херсона», — передает слова активиста подполья РИА Новости.

Помимо этого пророссийские подпольщики устранили минометный расчет, обстреливающий Херсон с целью провокации. Также были уничтожены места дислокаций одного из подразделений бригад теробороны, заявил активист.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Пророссийские подпольщики уничтожили военные объекты и боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал один из активистов подполья. «На этой неделе было оперативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье Херсонской области. В частности, был уничтожен ангар с военной техникой на окраине Херсона», — передает слова активиста подполья РИА Новости. Помимо этого пророссийские подпольщики устранили минометный расчет, обстреливающий Херсон с целью провокации. Также были уничтожены места дислокаций одного из подразделений бригад теробороны, заявил активист. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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