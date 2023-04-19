РИАН: пророссийские подпольщики провели успешные операции против ВСУ

19 апреля 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

Пророссийские активисты уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсоне Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пророссийские подпольщики уничтожили военные объекты и боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал один из активистов подполья. «На этой неделе было оперативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье Херсонской области. В частности, был уничтожен ангар с военной техникой на окраине Херсона», — передает слова активиста подполья РИА Новости. Помимо этого пророссийские подпольщики устранили минометный расчет, обстреливающий Херсон с целью провокации. Также были уничтожены места дислокаций одного из подразделений бригад теробороны, заявил активист. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Пророссийские подпольщики уничтожили военные объекты и боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал один из активистов подполья. «На этой неделе было оперативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье Херсонской области. В частности, был уничтожен ангар с военной техникой на окраине Херсона», — передает слова активиста подполья РИА Новости. Помимо этого пророссийские подпольщики устранили минометный расчет, обстреливающий Херсон с целью провокации. Также были уничтожены места дислокаций одного из подразделений бригад теробороны, заявил активист. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.