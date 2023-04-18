В Кетовском муниципальном округе (Курганская область) продают дачу за 6,5 млн рублей. Она расположена рядом с грибными местами, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito.
«Продается дача за 6,5 млн рублей, расположенная в 17 километрах от Кургана. На участке расположен кирпичный двухэтажный дом. В прогулочной части садоводства есть смешанный лес с грибными местами и ягодами. Весной можно собирать березовый сок, а зимой кататься на лыжах по лесу и просеке», — говорится в объявлении.
На участке расположены мангальная зона, баня и сарай. Также, по словам владельцев, в шаговой доступности от дачи находятся остановка общественного транспорта и лицей-интернат для одаренных детей.
Ранее URA.RU писало, что в Кетовском муниципальном округе продают дачу за 3,5 млн рублей. Двухэтажный дом вмещает в себя кухню, туалет, гостиную и спальню.
Дача расположена в 17 километрах от Кургана
Сайт Avito
При строительстве дома и остальных построек использовался красный кирпич
В Кетовском муниципальном округе (Курганская область) продают дачу за 6,5 млн рублей. Она расположена рядом с грибными местами, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito. «Продается дача за 6,5 млн рублей, расположенная в 17 километрах от Кургана. На участке расположен кирпичный двухэтажный дом. В прогулочной части садоводства есть смешанный лес с грибными местами и ягодами. Весной можно собирать березовый сок, а зимой кататься на лыжах по лесу и просеке», — говорится в объявлении. На участке расположены мангальная зона, баня и сарай. Также, по словам владельцев, в шаговой доступности от дачи находятся остановка общественного транспорта и лицей-интернат для одаренных детей. Ранее URA.RU писало, что в Кетовском муниципальном округе продают дачу за 3,5 млн рублей. Двухэтажный дом вмещает в себя кухню, туалет, гостиную и спальню.