На участке расположен кирпичный дом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском муниципальном округе (Курганская область) продают дачу за 6,5 млн рублей. Она расположена рядом с грибными местами, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito.

«Продается дача за 6,5 млн рублей, расположенная в 17 километрах от Кургана. На участке расположен кирпичный двухэтажный дом. В прогулочной части садоводства есть смешанный лес с грибными местами и ягодами. Весной можно собирать березовый сок, а зимой кататься на лыжах по лесу и просеке», — говорится в объявлении.

На участке расположены мангальная зона, баня и сарай. Также, по словам владельцев, в шаговой доступности от дачи находятся остановка общественного транспорта и лицей-интернат для одаренных детей.

Ранее URA.RU писало, что в Кетовском муниципальном округе продают дачу за 3,5 млн рублей. Двухэтажный дом вмещает в себя кухню, туалет, гостиную и спальню.

Дача расположена в 17 километрах от Кургана Сайт Avito

При строительстве дома и остальных построек использовался красный кирпич Сайт Avito