18 апреля 2023
17 апреля 2023

В ХМАО директора подконтрольного Вексельбергу предприятия прочат в вице-мэры. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор «Нижневартовских коммунальных систем» Анатолий Боков стал кандидатом на пост вице-мэра по ЖКХ
Директор «Нижневартовских коммунальных систем» Анатолий Боков стал кандидатом на пост вице-мэра по ЖКХ Фото:

В Нижневартовске на должность заместителя главы города по ЖКХ рассматривают руководителя предприятия, входящего в принадлежащий Виктору Вексельбергу «РКС-холдинг». По мнению источника URA.RU в политических кругах города, главный управляющий директор подконтрольной РКС компании «Нижневартовские коммунальные системы» Анатолий Боков считается наиболее вероятным кандидатом на пост вице-мэра.

«Директор подконтрольного Вексельбергу предприятия станет вице-мэром Нижневартовска по ЖКХ. Боков долгое время возглавлял городской водоканал и сумел сохранить должность при передаче предприятия в концессию холдингу РКС», — сообщил инсайдер.

В НКС корреспонденту агентства сообщили, что не располагают информацией о возможной отставке руководителя. В мэрии Нижневартовска подтвердили, что кандидатура Бокова действительно рассматривается. «Официального назначения пока не было, и это лишь один из возможных вариантов», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало об отставке предыдущего вице-мэра по ЖКХ Сергея Серикова. Он покинул пост после череды скандалов с новогодним городком, который раскритиковали жители.

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В Нижневартовске на должность заместителя главы города по ЖКХ рассматривают руководителя предприятия, входящего в принадлежащий Виктору Вексельбергу «РКС-холдинг». По мнению источника URA.RU в политических кругах города, главный управляющий директор подконтрольной РКС компании «Нижневартовские коммунальные системы» Анатолий Боков считается наиболее вероятным кандидатом на пост вице-мэра. «Директор подконтрольного Вексельбергу предприятия станет вице-мэром Нижневартовска по ЖКХ. Боков долгое время возглавлял городской водоканал и сумел сохранить должность при передаче предприятия в концессию холдингу РКС», — сообщил инсайдер. В НКС корреспонденту агентства сообщили, что не располагают информацией о возможной отставке руководителя. В мэрии Нижневартовска подтвердили, что кандидатура Бокова действительно рассматривается. «Официального назначения пока не было, и это лишь один из возможных вариантов», — уточнили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало об отставке предыдущего вице-мэра по ЖКХ Сергея Серикова. Он покинул пост после череды скандалов с новогодним городком, который раскритиковали жители.
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