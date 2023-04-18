Аналитики назвали топ-5 направлений отдыха в июле для жителей ЯНАО

OneTwoTrip: более трети жителей ЯНАО планируют провести июль в Сочи

Стоимость перелета в Сочи из ЯНАО начинается от 12000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самым востребованным направлением у жителей ЯНАО в июле стал город Сочи. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что в курортный город оформлено 35,7% всех авиабронирований.

«По данным авиабронирований на июль 2023 года, самым востребованным направлением у жителей ЯНАО стал Сочи: в южный город оформлено 35,7% заказов на середину лета. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 12 000 рублей на человека», — сообщили аналитики OneTwoTrip.

На втором месте по популярности у ямальцев оказалась Тюмень. Туда полетят 18,2% путешественников. Цена за перелет начинается от 7000 рублей с человека. На третьем — Москва, доля которой составляет 17,9% (от 11 000 рублей). Замыкают пятерку Новосибирск (10,7%, от 9 000 рублей) и Санкт-Петербург (7,1%, от 11 000 рублей).

Ранее URA.RU сообщало, что самым популярным направлением для отдыха в июне у жителей Салехарда (ЯНАО) стала Москва. Доля запросов сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на авиабилеты до столицы составляет 22%. Цена перелета начинается с 10 000 рублей в одну сторону.