18 апреля 2023

Трассу М-5 в Челябинской области закроют из-за взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Для большегрузов не предусмотрели схему объезда
Для большегрузов не предусмотрели схему объезда Фото:

Участок трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 20 апреля закроют из-за буровзрывных работ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения продлятся несколько часов.

«В связи с проведением буровзрывных работ 20 апреля 2023 года с 10 до 13 часов закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Там отметили, что схема объезда данного участка предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесов на время работ проезд запрещен. Подобные работы будут проводиться на территории района каждый четверг вплоть до 1 октября 2023 года.

В прошлый четверг, 13 апреля, трассу уже перекрывали. Для легковых автомобилей был предусмотрен объезд участка, грузовикам пришлось ждать несколько часов для возобновления движения.

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Участок трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 20 апреля закроют из-за буровзрывных работ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения продлятся несколько часов. «В связи с проведением буровзрывных работ 20 апреля 2023 года с 10 до 13 часов закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили URA.RU в ведомстве. Там отметили, что схема объезда данного участка предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесов на время работ проезд запрещен. Подобные работы будут проводиться на территории района каждый четверг вплоть до 1 октября 2023 года. В прошлый четверг, 13 апреля, трассу уже перекрывали. Для легковых автомобилей был предусмотрен объезд участка, грузовикам пришлось ждать несколько часов для возобновления движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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