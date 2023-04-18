Трассу М-5 в Челябинской области закроют из-за взрывов

19 апреля 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Для большегрузов не предусмотрели схему объезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 20 апреля закроют из-за буровзрывных работ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения продлятся несколько часов. «В связи с проведением буровзрывных работ 20 апреля 2023 года с 10 до 13 часов закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили URA.RU в ведомстве. Там отметили, что схема объезда данного участка предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесов на время работ проезд запрещен. Подобные работы будут проводиться на территории района каждый четверг вплоть до 1 октября 2023 года. В прошлый четверг, 13 апреля, трассу уже перекрывали. Для легковых автомобилей был предусмотрен объезд участка, грузовикам пришлось ждать несколько часов для возобновления движения.

Участок трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 20 апреля закроют из-за буровзрывных работ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения продлятся несколько часов. «В связи с проведением буровзрывных работ 20 апреля 2023 года с 10 до 13 часов закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили URA.RU в ведомстве. Там отметили, что схема объезда данного участка предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесов на время работ проезд запрещен. Подобные работы будут проводиться на территории района каждый четверг вплоть до 1 октября 2023 года. В прошлый четверг, 13 апреля, трассу уже перекрывали. Для легковых автомобилей был предусмотрен объезд участка, грузовикам пришлось ждать несколько часов для возобновления движения.