В Кургане в 2023 году отремонтируют меньше домов, чем в прошлом

19 апреля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

В 2023 году в городе планируют провести капремонт в 39 домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в 2023 году планируют провести капремонт в 39 домах. В прошлом году эти работы провели в 57 домах. Об этом 19 апреля на заседании комиссии гордумы по экономической политике, предпринимательству и собственности сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев. «В рамках программы на территории Курганской области в 2022 году выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 57 многоквартирных домах, расположенных на территории города. На 2023 год в данный план [по капремонту] вошли 39 многоквартирных домов», — рассказал Медведев. Он отметил, что на капитальный ремонт в 2022 году было потрачено более 338 млн рублей. В 2023 году на эти работы планируют потратить 278,5 млн рублей. Помимо этого, по его словам, в 2022 году в городе капитально отремонтировали 13 фасадов, на что потратили около 30 млн рублей. В 2023 году за 26 млн рублей планируют отремонтировать семь фасадов. Ранее стало известно, что в 2022 году в Курганской области был проведен капремонт в 112 домах, при этом работы планировали провести в 515 зданиях. План не получилось выполнить, в том числе, из-за увеличения числа зданий, включенных в него.

В Кургане в 2023 году планируют провести капремонт в 39 домах. В прошлом году эти работы провели в 57 домах. Об этом 19 апреля на заседании комиссии гордумы по экономической политике, предпринимательству и собственности сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев. «В рамках программы на территории Курганской области в 2022 году выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 57 многоквартирных домах, расположенных на территории города. На 2023 год в данный план [по капремонту] вошли 39 многоквартирных домов», — рассказал Медведев. Он отметил, что на капитальный ремонт в 2022 году было потрачено более 338 млн рублей. В 2023 году на эти работы планируют потратить 278,5 млн рублей. Помимо этого, по его словам, в 2022 году в городе капитально отремонтировали 13 фасадов, на что потратили около 30 млн рублей. В 2023 году за 26 млн рублей планируют отремонтировать семь фасадов. Ранее стало известно, что в 2022 году в Курганской области был проведен капремонт в 112 домах, при этом работы планировали провести в 515 зданиях. План не получилось выполнить, в том числе, из-за увеличения числа зданий, включенных в него.