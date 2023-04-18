Ситуация произошла на закрытом вернисаже 18 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Работу пермского дизайнера-художника Игоря Горячева на закрытом вернисаже «Понаехали» в Перми прикрыли коробками. Она представляет собой расписные и декорированные скульптуры сидящего Будды. По словам художника, работу прикрыли из-за того, что она оскорбляла чувства верующих.

«Я летел в самолете на открытие выставки, на закрытый вернисаж ходила моя жена — она мне и сообщила. Кто-то из администрации настойчиво попросил убрать мои скульптуры, так как они оскорбляют чьи-то чувства. Кто этот человек, что наделил себя властью определять, что есть вера, как ее можно оскорбить или потчевать? Кто он, чтобы определять, что есть искусство, и что можно, а что нельзя в этой жизни?», — рассказал URA.RU Игорь Горячев.

Художник рассказал URA.RU, что сегодня заберет свои скульптуры с выставки и будет искать того, кто это сделал. Ранее URA.RU рассказывало, что Игорь Горячев создал коллекцию одежды — мерч (продукция с определенной символикой или атрибутикой) к юбилею города «Пермь-300».

Вот так работу художника прикрыли коробками Соцсети Игоря Горячева