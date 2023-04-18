Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов выступил перед молодыми людьми, которых первыми в регионе отправляют на службу по призыву. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места отправки призывников.
«Желаю всем ребятам честно отслужить и получить хорошую воинскую специальность. Всем желаю вернуться живыми и здоровыми. Пишите письма, здесь вас буду ждать родные», — сказал военный комиссар Курганской области. Также комиссар отметил, что подавляющее большинство зауральцев служат честно и добросовестно.
На торжественном мероприятии отправки присутствовала также мэр Кургана Елена Ситникова, замначальника управления спецпрограмм правительства области Павел Клименко. Помимо официальных лиц проводить призывников пришли представители духовенства и родители будущих солдат.
Ранее URA.RU сообщало, что курганских призывников будут отправлять в военные части во второй половине апреля. Первая партия призывников должна была насчитывать несколько десятков человек.
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