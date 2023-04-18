18 апреля 2023

В Кургане военком проводил на службу первых призывников. Видео

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Курганский военком проводил первых призывников на службу
Курганский военком проводил первых призывников на службу Фото:
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Призыв — 2023

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов выступил перед молодыми людьми, которых первыми в регионе отправляют на службу по призыву. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места отправки призывников.

«Желаю всем ребятам честно отслужить и получить хорошую воинскую специальность. Всем желаю вернуться живыми и здоровыми. Пишите письма, здесь вас буду ждать родные», — сказал военный комиссар Курганской области. Также комиссар отметил, что подавляющее большинство зауральцев служат честно и добросовестно.

На торжественном мероприятии отправки присутствовала также мэр Кургана Елена Ситникова, замначальника управления спецпрограмм правительства области Павел Клименко. Помимо официальных лиц проводить призывников пришли представители духовенства и родители будущих солдат.

Ранее URA.RU сообщало, что курганских призывников будут отправлять в военные части во второй половине апреля. Первая партия призывников должна была насчитывать несколько десятков человек.

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Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов выступил перед молодыми людьми, которых первыми в регионе отправляют на службу по призыву. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места отправки призывников. «Желаю всем ребятам честно отслужить и получить хорошую воинскую специальность. Всем желаю вернуться живыми и здоровыми. Пишите письма, здесь вас буду ждать родные», — сказал военный комиссар Курганской области. Также комиссар отметил, что подавляющее большинство зауральцев служат честно и добросовестно. На торжественном мероприятии отправки присутствовала также мэр Кургана Елена Ситникова, замначальника управления спецпрограмм правительства области Павел Клименко. Помимо официальных лиц проводить призывников пришли представители духовенства и родители будущих солдат. Ранее URA.RU сообщало, что курганских призывников будут отправлять в военные части во второй половине апреля. Первая партия призывников должна была насчитывать несколько десятков человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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