FT: Запад ответит отказом на просьбу Киева о срочных поставках ракет

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На Западе уверены, что на Украине достаточно средств ПВО
На Западе уверены, что на Украине достаточно средств ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина на предстоящем заседании намерена запросить у западных стран срочно предоставить ей дополнительные зенитные ракеты. Однако Киев рискует получить отказ от союзников, так как на Западе уверены, что украинской стороне хватает вооружения. Об этом написали в The Financial Times со ссылкой на западного чиновника.

Согласно материалу, Киев будет просить срочно передать ему зенитные ракеты во время встречи с западными союзниками на этой неделе. «Мы не видим никакой опасности, что Украина потеряет превосходство в воздухе. <…> У Украины достаточно (средств ПВО — прим. URA.RU), чтобы защитить себя», — заявил изданию один из чиновников с Запада.

Ранее стало известно, что Запад отказывал украинской стороне в поставках истребителей, а также задерживал отправку танков, напоминает «Национальная служба новостей». Также накануне стало известно, что США и Евросоюз не предоставляют Киеву достаточного количества вооружения на фоне масштабного наступления украинской армии. Кроме того, союзники отказывают Украине в предоставлении инструментов, которые необходимы в борьбе с Россией.

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Украина на предстоящем заседании намерена запросить у западных стран срочно предоставить ей дополнительные зенитные ракеты. Однако Киев рискует получить отказ от союзников, так как на Западе уверены, что украинской стороне хватает вооружения. Об этом написали в The Financial Times со ссылкой на западного чиновника. Согласно материалу, Киев будет просить срочно передать ему зенитные ракеты во время встречи с западными союзниками на этой неделе. «Мы не видим никакой опасности, что Украина потеряет превосходство в воздухе. <…> У Украины достаточно (средств ПВО — прим. URA.RU), чтобы защитить себя», — заявил изданию один из чиновников с Запада. Ранее стало известно, что Запад отказывал украинской стороне в поставках истребителей, а также задерживал отправку танков, напоминает «Национальная служба новостей». Также накануне стало известно, что США и Евросоюз не предоставляют Киеву достаточного количества вооружения на фоне масштабного наступления украинской армии. Кроме того, союзники отказывают Украине в предоставлении инструментов, которые необходимы в борьбе с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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