Инициатор строительства нового микрорайона — ООО «Солнечное» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске рядом с городским бором на пересечении улиц Худякова и Лесопарковой уже к 2025 году планируют возвести новый жилой комплекс со школой и детским садом. Публичные слушания на эту тему пройдут в Доме архитектора 27 апреля, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Провести публичные слушания 27 апреля 2023 года по рассмотрению документации по планировке территории на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города Челябинска. К числу объектов нового строительства, размещение которых предусмотрено настоящим проектом планировки, относятся: объект общеобразовательного учреждения, объект дошкольного учреждения, многоквартирные жилые дома, а также сооружения инженерно-транспортной инфраструктуры», — сообщается в документации на сайте.

Осенью 2022 бывший профилакторий ООО «Солнечное», а чуть позже гостиничный комплекс, приобрел челябинский бизнесмен, собственник группы компаний «Никс» Николай Серсков. После чего бизнесмен просил разрешение у мэрии на месте старого профилактория построить новый элитный ЖК. Проект был одобрен и в декабре арендаторов попросили освободить помещение. В январе 2023 земельный участок на границе с городским бором начали огораживать забором.

Согласно пояснительной записке, проектируемая территория расположена в Центральном районе города Челябинска и занимает территорию 10,56 га. Инициатором строительства нового микрорайона выступает ООО «Солнечное», реализация проекта пройдет в одну очередь. После согласования, на пересечении Лесопарковой и Худякова появится шесть многоквартирных домов высотой до 27 этажей с многоуровневой автостоянкой на 586 мест, общеобразовательная школа на 226-665 мест (количество будет уточняться) и детский сад. По документам, возведение ЖК с социально-значимыми объектами запланировано на 2023—2025 годы.

Ранее у границ городского бора на улице Лесопарковой на месте старого профилактория было разрешено строить новый элитный ЖК. Договор о комплексном развитии территории был заключен мэрией с ООО «Солнечное».

У городского бора построят 6 многоквартирных домов до 27 этажей с многоуровневой автостоянкой на 586 мест, общеобразовательная школа на 226-665 мест (количество будет уточняться) и детский сад Сайт: администрация г. Челябинск