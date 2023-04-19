Поклонники возмутились увеличенными ягодицами Филиппа Киркорова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поклонники российского эстрадного певца Филиппа Киркорова были шокированы тем, что артист увеличил ягодицы. Видео с новым образом появилось в интернете.

«Осталось грудь сделать, и хороша „чертовка“ будет», — в шутку написала Oksana. Однако некоторые фанаты открыто выразили негодование. «Искусство, которое мы заслужили… Какой позор!», — заявила Ирина в соцсетях.

Кто-то начал задумываться о том, чтобы ввести правила внешнего вида на сцене. «Пора вводить дресс-код в костюмах на сцене», — уверена Римма. Некоторые вовсе не хотели бы видеть подобные метаморфозы. «Как это развидеть теперь?» — написала Ирина.

Комментаторы также предположили, что Киркоров просто «чудит на старости лет». Другие же заявили, что артист просто старается найти новый способ, чтобы удивить публику.

Однако есть и те, кто поддержал певца, заявив, что это исключительно его дело. «Лишь бы ему нравилось! Его жизнь, его концерты, его имидж. Пусть человек живет и радуется», — заявила Анастасия.

Киркоров уже обращался к пластическому хирургу. Так, он перенес операцию на груди, заявив, что восстановление далось ему довольно тяжело. Однако музыкант уверен, что «искусство требует жертв», пишут «Дни.ру».