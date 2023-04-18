Депутат курганского округа поставила мэру «единицу» за работу

19 апреля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Депутат раскритиковала работу главы Притобольного округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Притобольного округа Курганской области Татьяна Кузьмина оценила работу главы Дмитрия Спиридонова на единицу. Претензии к работе главы и его подчиненных Кузьмина высказана на заседании местной думы 19 апреля, передает корреспондент URA.RU. «Я работой недовольна. Я вам ставлю жирую единицу. Финансовый отдел у вас не работает. Вы не наладили работу юридического отдела. Все главы администраций сами идут в суды, на многие заседания судов [юрист] вообще не является. По земле отдел не работает. У меня уже много заявлений, что люди ходят и не могут оформить [участки]. И главное, управделами мы вам посадили еще одного человека. Но вы вообще нигде не бываете, вас люди не видят, не знают, вы не знаете села и их проблемы. С главами [работа] не налажена. Даже с думой работа не налажена. Вы прямо нас в штыки принимаете», — сказала Кузьмина. В ответ Спиридонов попытался отшутиться. «Я лично вас вообще люблю», — сказал он Кузьминой. «Любовь у нас будет там [за пределами администрации], а здесь у нас — работа. [Губернатор Вадим] Шумков вас направил, чтобы, как вы сказали на планерке, это болото расшевелить. А это болото вас засосало», — парировала депутат. Кузьмина также заявила, что, по ее мнению, подчиненные Спиридонова допускают нарушения во время избирательной кампании. Спиридонов ответил на вопросы депутатов, сообщил о запланированном ремонте дорог. В итоге депутаты отчет главы приняли с некоторыми замечаниями. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Яков Сидоров заявил, что представительница ТИК незаконно агитировала за кандидатов. О предполагаемых нарушениях рассказала депутат Притобольного округа Татьяна Кузьмина во время прямого эфира на странице Сидорова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Притобольного округа Курганской области Татьяна Кузьмина оценила работу главы Дмитрия Спиридонова на единицу. Претензии к работе главы и его подчиненных Кузьмина высказана на заседании местной думы 19 апреля, передает корреспондент URA.RU. «Я работой недовольна. Я вам ставлю жирую единицу. Финансовый отдел у вас не работает. Вы не наладили работу юридического отдела. Все главы администраций сами идут в суды, на многие заседания судов [юрист] вообще не является. По земле отдел не работает. У меня уже много заявлений, что люди ходят и не могут оформить [участки]. И главное, управделами мы вам посадили еще одного человека. Но вы вообще нигде не бываете, вас люди не видят, не знают, вы не знаете села и их проблемы. С главами [работа] не налажена. Даже с думой работа не налажена. Вы прямо нас в штыки принимаете», — сказала Кузьмина. В ответ Спиридонов попытался отшутиться. «Я лично вас вообще люблю», — сказал он Кузьминой. «Любовь у нас будет там [за пределами администрации], а здесь у нас — работа. [Губернатор Вадим] Шумков вас направил, чтобы, как вы сказали на планерке, это болото расшевелить. А это болото вас засосало», — парировала депутат. Кузьмина также заявила, что, по ее мнению, подчиненные Спиридонова допускают нарушения во время избирательной кампании. Спиридонов ответил на вопросы депутатов, сообщил о запланированном ремонте дорог. В итоге депутаты отчет главы приняли с некоторыми замечаниями. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Яков Сидоров заявил, что представительница ТИК незаконно агитировала за кандидатов. О предполагаемых нарушениях рассказала депутат Притобольного округа Татьяна Кузьмина во время прямого эфира на странице Сидорова.