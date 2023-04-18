Депутат курганского округа поставила мэру «единицу» за работу

Депутат Притобольного округа Курганской области Татьяна Кузьмина оценила работу главы Дмитрия Спиридонова на единицу. Претензии к работе главы и его подчиненных Кузьмина высказана на заседании местной думы 19 апреля, передает корреспондент URA.RU.
«Я работой недовольна. Я вам ставлю жирую единицу. Финансовый отдел у вас не работает. Вы не наладили работу юридического отдела. Все главы администраций сами идут в суды, на многие заседания судов [юрист] вообще не является. По земле отдел не работает. У меня уже много заявлений, что люди ходят и не могут оформить [участки]. И главное, управделами мы вам посадили еще одного человека. Но вы вообще нигде не бываете, вас люди не видят, не знают, вы не знаете села и их проблемы. С главами [работа] не налажена. Даже с думой работа не налажена. Вы прямо нас в штыки принимаете», — сказала Кузьмина.
В ответ Спиридонов попытался отшутиться. «Я лично вас вообще люблю», — сказал он Кузьминой. «Любовь у нас будет там [за пределами администрации], а здесь у нас — работа. [Губернатор Вадим] Шумков вас направил, чтобы, как вы сказали на планерке, это болото расшевелить. А это болото вас засосало», — парировала депутат. Кузьмина также заявила, что, по ее мнению, подчиненные Спиридонова допускают нарушения во время избирательной кампании. Спиридонов ответил на вопросы депутатов, сообщил о запланированном ремонте дорог. В итоге депутаты отчет главы приняли с некоторыми замечаниями.
Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Яков Сидоров заявил, что представительница ТИК незаконно агитировала за кандидатов. О предполагаемых нарушениях рассказала депутат Притобольного округа Татьяна Кузьмина во время прямого эфира на странице Сидорова.
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