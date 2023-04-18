18 апреля 2023

В Екатеринбурге отказались от многочисленных салютов на 9 Мая

В Екатеринбурге пройдет один салют вместо трех на День Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Салют на 9 мая. Екатеринбург, салют, день победы
Пиротехническое шоу начнется в 22:30 Фото:

В Екатеринбурге сократили количество салютов на День Победы: вместо трех, как было в 2022 году, прогремит лишь один. Его запустят на акватории городского пруда. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«В этом году салют будет только на акватории городского пруда», — кратко пояснили в администрации. Пиротехническое шоу начнется в 22:30 — сразу после окончания концерта в Историческом сквере.

В прошлом году 9 Мая запускали три праздничных салюта: на акватории городского пруда, Уралмаше и в Академическом. Тогда из городского бюджета выделили 4,5 миллионов рублей. Также в 2022 году часть салюта в центре города прилетела в толпу.

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В Екатеринбурге сократили количество салютов на День Победы: вместо трех, как было в 2022 году, прогремит лишь один. Его запустят на акватории городского пруда. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. «В этом году салют будет только на акватории городского пруда», — кратко пояснили в администрации. Пиротехническое шоу начнется в 22:30 — сразу после окончания концерта в Историческом сквере. В прошлом году 9 Мая запускали три праздничных салюта: на акватории городского пруда, Уралмаше и в Академическом. Тогда из городского бюджета выделили 4,5 миллионов рублей. Также в 2022 году часть салюта в центре города прилетела в толпу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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