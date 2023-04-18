В Екатеринбурге отказались от многочисленных салютов на 9 Мая

В Екатеринбурге пройдет один салют вместо трех на День Победы

19 апреля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Пиротехническое шоу начнется в 22:30 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сократили количество салютов на День Победы: вместо трех, как было в 2022 году, прогремит лишь один. Его запустят на акватории городского пруда. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. «В этом году салют будет только на акватории городского пруда», — кратко пояснили в администрации. Пиротехническое шоу начнется в 22:30 — сразу после окончания концерта в Историческом сквере. В прошлом году 9 Мая запускали три праздничных салюта: на акватории городского пруда, Уралмаше и в Академическом. Тогда из городского бюджета выделили 4,5 миллионов рублей. Также в 2022 году часть салюта в центре города прилетела в толпу.

В Екатеринбурге сократили количество салютов на День Победы: вместо трех, как было в 2022 году, прогремит лишь один. Его запустят на акватории городского пруда. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. «В этом году салют будет только на акватории городского пруда», — кратко пояснили в администрации. Пиротехническое шоу начнется в 22:30 — сразу после окончания концерта в Историческом сквере. В прошлом году 9 Мая запускали три праздничных салюта: на акватории городского пруда, Уралмаше и в Академическом. Тогда из городского бюджета выделили 4,5 миллионов рублей. Также в 2022 году часть салюта в центре города прилетела в толпу.