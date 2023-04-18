В Кургане закрыли перекресток в центре города

Перекресток закрыли из-за замены труб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до 26 апреля закрыли перекресток улиц Кирова и Коли Мяготина. Об этом URA.RU рассказали в АО «Водный Союз».

«Начиная с сегодняшнего дня и до 26 апреля, закрыт для движения перекресток улиц К. Мяготина — Кирова. Согласно постановлению администрации Кургана это необходимо для того, чтобы произвести реконструкцию самотечного коллектора диаметром 600 мм», — сообщили в пресс-службе.

Перекресток закрыли в рамках масштабных работ, которые проводятся по замене ветхих сетей в 2022—2023 годах на ул. Коли Мяготина. В компании добавили, что после замены труб на улице уложат новое асфальтовое покрытие в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее стало известно, что после майских праздников для движения транспорта полностью закроют перекресток улиц Коли Мяготина и Зорге.