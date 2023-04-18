18 апреля 2023

В Кургане закрыли перекресток в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
Перекресток закрыли из-за замены труб Фото:

В Кургане до 26 апреля закрыли перекресток улиц Кирова и Коли Мяготина. Об этом URA.RU рассказали в АО «Водный Союз».

«Начиная с сегодняшнего дня и до 26 апреля, закрыт для движения перекресток улиц К. Мяготина — Кирова. Согласно постановлению администрации Кургана это необходимо для того, чтобы произвести реконструкцию самотечного коллектора диаметром 600 мм», — сообщили в пресс-службе.

Перекресток закрыли в рамках масштабных работ, которые проводятся по замене ветхих сетей в 2022—2023 годах на ул. Коли Мяготина. В компании добавили, что после замены труб на улице уложат новое асфальтовое покрытие в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее стало известно, что после майских праздников для движения транспорта полностью закроют перекресток улиц Коли Мяготина и Зорге.

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В Кургане до 26 апреля закрыли перекресток улиц Кирова и Коли Мяготина. Об этом URA.RU рассказали в АО «Водный Союз». «Начиная с сегодняшнего дня и до 26 апреля, закрыт для движения перекресток улиц К. Мяготина — Кирова. Согласно постановлению администрации Кургана это необходимо для того, чтобы произвести реконструкцию самотечного коллектора диаметром 600 мм», — сообщили в пресс-службе. Перекресток закрыли в рамках масштабных работ, которые проводятся по замене ветхих сетей в 2022—2023 годах на ул. Коли Мяготина. В компании добавили, что после замены труб на улице уложат новое асфальтовое покрытие в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее стало известно, что после майских праздников для движения транспорта полностью закроют перекресток улиц Коли Мяготина и Зорге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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