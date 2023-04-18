Челябинцы стали строить меньше жилья

Жители региона стали строить меньше жилых домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области в первом квартале 2023 года снизили темпы строительства жилья в сравнении с таким же периодом 2022 года. Как следует из данных Челябинскстата, за январь—март частные лица построили 2,4 тысячи домов.

«За январь—март 2023 года на территории региона введено в действие 2,5 тысячи жилых домов. Из этого количества застройщики-юрлица возвели 100 домов, население — 2443 дома», — отметили специалисты Челябинскстата.

По данным статистики, падение объемов введенного жителями домов в первом квартале составило 17,1% год к году. При этом темпы падения в марте ускорились: если в январе они составляли 8,4%, то по итогам первого месяца весны достигли 28,2%.

Одновременно юрлица увеличили ввод построенных домов. В результате в первом квартале объемы строительства в регионе возросли. В сравнении с таким же периодом 2022 года увеличение чуть превысило 10%.Турбулентность в строительной сфере челябинский экономист Сергей Гордеев связал с волатильностью в экономике и сезонным фактором.

При этом стоимость стройматериалов в 2022 году, по данным заместителя коммерческого директора сети гипермаркетов «Добрострой» Ирины Лукиной, увеличилась. Даже с учетом усилий по поиску новых поставщиков и оптимизации с существующими, стоимость, сообщила собеседница URA.RU, возросла примерно на 20%.