18 апреля 2023

Покончивший с собой пермский школьник увлекался странными стримами

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школа, школьники, ученики, телефон в школе, уроки
Подросток был активен в социальных сетях Фото:

Школьник, который покончил с собой в Кизеле (Пермский край), вел странные стримы в социальных сетях. Тело подростка было обнаружено спустя два после его исчезновения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым ведомствам.

«Подросток вел в своих соцсетях стримы странного содержания, теперь их изучают следователи», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника, погибший вырос в неполной семье. «Мама воспитывала его одна, отец ушел из семьи много лет назад», — поделился местный житель на условиях анонимности.

В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели мальчика проводится доследственная проверка. Ранее СМИ писали, что 15-летний подросток пропал 16 апреля, его тело было обнаружено спустя два дня. По предварительным данным, мальчик покончил с собой из-за неразделенной любви.

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Школьник, который покончил с собой в Кизеле (Пермский край), вел странные стримы в социальных сетях. Тело подростка было обнаружено спустя два после его исчезновения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым ведомствам. «Подросток вел в своих соцсетях стримы странного содержания, теперь их изучают следователи», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника, погибший вырос в неполной семье. «Мама воспитывала его одна, отец ушел из семьи много лет назад», — поделился местный житель на условиях анонимности. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели мальчика проводится доследственная проверка. Ранее СМИ писали, что 15-летний подросток пропал 16 апреля, его тело было обнаружено спустя два дня. По предварительным данным, мальчик покончил с собой из-за неразделенной любви.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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