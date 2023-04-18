Покончивший с собой пермский школьник увлекался странными стримами

19 апреля 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Подросток был активен в социальных сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьник, который покончил с собой в Кизеле (Пермский край), вел странные стримы в социальных сетях. Тело подростка было обнаружено спустя два после его исчезновения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым ведомствам. «Подросток вел в своих соцсетях стримы странного содержания, теперь их изучают следователи», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника, погибший вырос в неполной семье. «Мама воспитывала его одна, отец ушел из семьи много лет назад», — поделился местный житель на условиях анонимности. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели мальчика проводится доследственная проверка. Ранее СМИ писали, что 15-летний подросток пропал 16 апреля, его тело было обнаружено спустя два дня. По предварительным данным, мальчик покончил с собой из-за неразделенной любви.

Школьник, который покончил с собой в Кизеле (Пермский край), вел странные стримы в социальных сетях. Тело подростка было обнаружено спустя два после его исчезновения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым ведомствам. «Подросток вел в своих соцсетях стримы странного содержания, теперь их изучают следователи», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника, погибший вырос в неполной семье. «Мама воспитывала его одна, отец ушел из семьи много лет назад», — поделился местный житель на условиях анонимности. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели мальчика проводится доследственная проверка. Ранее СМИ писали, что 15-летний подросток пропал 16 апреля, его тело было обнаружено спустя два дня. По предварительным данным, мальчик покончил с собой из-за неразделенной любви.