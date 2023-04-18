Главе Краснокамска повысили зарплату

Оклад Игоря Быкариза вырос на 5420 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Главе Краснокамского городского округа Пермского края Игорю Быкаризу повысили должностной оклад. Соответствующее решение принято думой муниципалитета, указано в документе, который размещен на сайте администрации округа. В документе уточняется, что с 1 апреля оклад мэра увеличен на 5420 рублей.

«Внести в положение о денежном содержании выборного должностного лица Краснокамского городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе […] следующие изменения: в разделе II слова «с 1 октября 2021 года в размере 31 948,00 рублей» заменить словами «с 1 апреля 2023 года в размере 37 368,00 рублей», — говорится в решении думы Краснокамского округа.

В решении гордумы Краснокамска поясняется, что фонд оплаты труда чиновника складывается из должностного оклада, а также ежемесячных надбавок к нему: за выслугу лет, за работу со сведениями, составляющими гостайну и за ученую степень. Помимо этого, предусмотрены средства за особые условия, премирование, единовременной выплаты при предоставлении отпуска и материальной помощи, ежеквартальных и годовой премий и премии за выполнение особо важных и сложных заданий.

URA.RU писало, что почти в два раза в 2022 году выросла зарплата главы Чайковского городского округа Юрия Вострикова. А глава Большесосновского округа Владимир Тресков перед Новым годом получил премию в размере 90 тысяч рублей.