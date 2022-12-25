Мэра в Пермском крае решили премировать перед Новым годом

Глава Большесосновского муниципального округа Владимир Тресков получит премию по итогам работы в 2022 году. О премировании чиновника говорится в проекте решения думы округа, которое размещено на сайте администрации Большой Сосновы.
«Разрешить администрации Большесосновского округа выплатить главе муниципального округа — главе администрации Большесосновского округа Трескову В.А., премию по результатам работы за 2022 год в размере 90 тысяч рублей», — указано в документе.
Тресков был переизбран на пост главы Большой Сосновы в ноябре 2021 года. Под конец года он решил назначить себе премию в размере 15 окладов, тогда депутаты гордумы также поддержали это решение. URA.RU рассказывало, что ранее оклады себе и своим подчиненным повысил глава Оханского городского округа Пермского края Дмитрий Байдин, а оклад главы Чайковского городского округа Юрия Вострикова увеличился в два раза.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.
Глава Большесосновского муниципального округа Владимир Тресков получит премию по итогам работы в 2022 году. О премировании чиновника говорится в проекте решения думы округа, которое размещено на сайте администрации Большой Сосновы. «Разрешить администрации Большесосновского округа выплатить главе муниципального округа — главе администрации Большесосновского округа Трескову В.А., премию по результатам работы за 2022 год в размере 90 тысяч рублей», — указано в документе. Тресков был переизбран на пост главы Большой Сосновы в ноябре 2021 года. Под конец года он решил назначить себе премию в размере 15 окладов, тогда депутаты гордумы также поддержали это решение. URA.RU рассказывало, что ранее оклады себе и своим подчиненным повысил глава Оханского городского округа Пермского края Дмитрий Байдин, а оклад главы Чайковского городского округа Юрия Вострикова увеличился в два раза.