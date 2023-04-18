Тюменцам возвращаются суммы от ста до нескольких тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюмени стали получать возвраты за покупки, оплаченные несколько дней назад картами банка «Тинькофф». Об этом рассказывает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Тюменцам начали приходить сообщения от банка „Тинькофф“ про возврат денежных средств за покупки. Сегодня нашим подписчикам пришли сообщения от банка о том, что „Тинькофф“ вернул деньги за покупки, сделанные 11 апреля 2023 года», — сообщают «Темы Тюмени».

Суммы возврата во всех случаях разные — от ста до нескольких тысяч рублей. В службе поддержки банка «Темам Тюмени» пояснили, что деньги на счет вернулись временно из-за неподтвержденной информации. Позже средства снова спишут с карт.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы недовольны кредитной политикой банка «Тинькофф». Из-за уменьшения лимита на кредитной карте одна из жительниц города лишилась финансовой подушки безопасности.