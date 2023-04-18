18 апреля 2023

Жители Тюмени получают возврат за покупки, оплаченные картами банка «Тинькофф». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди за деньгами в банкоматы. Челябинск, очередь в банкомат, тинькофф
Тюменцам возвращаются суммы от ста до нескольких тысяч рублей Фото:

Жители Тюмени стали получать возвраты за покупки, оплаченные несколько дней назад картами банка «Тинькофф». Об этом рассказывает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Тюменцам начали приходить сообщения от банка „Тинькофф“ про возврат денежных средств за покупки. Сегодня нашим подписчикам пришли сообщения от банка о том, что „Тинькофф“ вернул деньги за покупки, сделанные 11 апреля 2023 года», — сообщают «Темы Тюмени».

Суммы возврата во всех случаях разные — от ста до нескольких тысяч рублей. В службе поддержки банка «Темам Тюмени» пояснили, что деньги на счет вернулись временно из-за неподтвержденной информации. Позже средства снова спишут с карт.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы недовольны кредитной политикой банка «Тинькофф». Из-за уменьшения лимита на кредитной карте одна из жительниц города лишилась финансовой подушки безопасности.

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Жители Тюмени стали получать возвраты за покупки, оплаченные несколько дней назад картами банка «Тинькофф». Об этом рассказывает telegram-канал «Темы Тюмени». «Тюменцам начали приходить сообщения от банка „Тинькофф“ про возврат денежных средств за покупки. Сегодня нашим подписчикам пришли сообщения от банка о том, что „Тинькофф“ вернул деньги за покупки, сделанные 11 апреля 2023 года», — сообщают «Темы Тюмени». Суммы возврата во всех случаях разные — от ста до нескольких тысяч рублей. В службе поддержки банка «Темам Тюмени» пояснили, что деньги на счет вернулись временно из-за неподтвержденной информации. Позже средства снова спишут с карт. Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы недовольны кредитной политикой банка «Тинькофф». Из-за уменьшения лимита на кредитной карте одна из жительниц города лишилась финансовой подушки безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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