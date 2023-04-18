Жители Тюмени стали получать возвраты за покупки, оплаченные несколько дней назад картами банка «Тинькофф». Об этом
«Тюменцам начали приходить сообщения от банка „Тинькофф“ про возврат денежных средств за покупки. Сегодня нашим подписчикам пришли сообщения от банка о том, что „Тинькофф“ вернул деньги за покупки, сделанные 11 апреля 2023 года», — сообщают «Темы Тюмени».
Суммы возврата во всех случаях разные — от ста до нескольких тысяч рублей. В службе поддержки банка «Темам Тюмени» пояснили, что деньги на счет вернулись временно из-за неподтвержденной информации. Позже средства снова спишут с карт.
Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы недовольны кредитной политикой банка «Тинькофф». Из-за уменьшения лимита на кредитной карте одна из жительниц города лишилась финансовой подушки безопасности.
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