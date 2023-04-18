Пермский крематорий будет построен в два этапа

19 апреля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

На первом этапе подрядчик установит часть оборудования Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Перми заключила контракт на строительство крематория на Восточном кладбище. Он будет построен в два этапа. Об этом сообщает начальник департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов. «Контракт на проведение строительных работ по первому этапу заключен 13 апреля. Подрядчик проведет реконструкцию существующего здания и частично установит оборудование», — заявил Мясоедов на заседании комитета по городскому хозяйству. Его цитирует издание «Новый Компаньон». На втором этапе планируется строительство колумбария и монтаж четвертой кремационной линии, а также благоустройство кладбища. Ранее URA.RU сообщало, что подрядчиком проведения работ выбрано ООО «Русразвитие». Стоимость строительства составила 472 миллиона рублей. Все работы первого этапа строительства крематория должны быть выполнены до конца 2024 года.

Мэрия Перми заключила контракт на строительство крематория на Восточном кладбище. Он будет построен в два этапа. Об этом сообщает начальник департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов. «Контракт на проведение строительных работ по первому этапу заключен 13 апреля. Подрядчик проведет реконструкцию существующего здания и частично установит оборудование», — заявил Мясоедов на заседании комитета по городскому хозяйству. Его цитирует издание «Новый Компаньон». На втором этапе планируется строительство колумбария и монтаж четвертой кремационной линии, а также благоустройство кладбища. Ранее URA.RU сообщало, что подрядчиком проведения работ выбрано ООО «Русразвитие». Стоимость строительства составила 472 миллиона рублей. Все работы первого этапа строительства крематория должны быть выполнены до конца 2024 года.