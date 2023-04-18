Депутат тюменской областной думы Иван Вершинин оценил состояние пятиэтажки на тюменском Арбате Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин спустился в подвал пятиэтажки, жители которой постоянно жалуются на затопление и аварийное состояние жилья. Видеоотчет об осмотре дома №31 по улице Дзержинского в Тюмени Вершинин прокомментировал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Встретился с жильцами проблемного дома номер 31 на улице Дзержинского. Дом расположен в самом сердце Тюмени в новой пешеходной зоне. Постоянная сырость поднимается смрадными испарениями вверх по этажам — в нескольких подъездах невооруженным взглядом видна черная плесень на стенах и потолке. Огромное количество насекомых и грызунов, которые также из подвала расползаются по всему дому к неудовольствию собственников квартир», — рассказал об увиденном Вершинин.

Средства массовой информации Тюмени неоднократно писали о проблемах этого дома. Люди обращались во все коммунальные службы, но решения проблемы не добились, пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Вершинин. Депутат обещает, что обратится в Роспотребнадзор, прокуратуру и иные надзорные службы, а также в администрацию города Тюмени.

Ранее URA.RU рассказало еще об одном проблемном доме в Тюмени. К решению своих проблем жители улицы Индустриальной, 47 привлекли «Народный фронт» и прокуратуру.