В Кургане из-за репетиции Парада Победы перекроют дороги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители города нарушают режим самоизоляции. Курган , день победы, украшение города
Временные ограничения на дорогах введут 5 и 7 мая Фото:

В центре Кургана в преддверии Дня Победы временно закроют движение транспорта на двух улицах из-за репетиций парада. Ограничения введут 5 и 7 мая, сообщается на сайте администрации города.

«Закрыть движения всех видов транспорта на время проведения репетиций торжественных мероприятий по улице Гоголя на участке от Ленина до Томина, по улице Комсомольской на участке от Пушкина до Гоголя: с 17:00 до 19:00 часов 5 мая 2023 года; с 10:00 до 12:00 часов 7 мая 2023 года», — указано в постановлении нас сайте мэрии.

Также 4 и 5 мая будет введен запрет остановки и стоянки всех видов транспорта с 6:00 до 19:00 часов. Кроме участков улиц Гоголя и Комсомольской, ограничения коснутся парковок перед кинотеатром «Россия», возле Драмтеатра и рядом с мэрией Кургана.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана на неделю закрыли перекресток улиц Кирова и Коли Мяготина. Ограничения продлятся до 26 апреля, сообщает ресурсоснабжающая организация «Водный Союз».

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Кургана в преддверии Дня Победы временно закроют движение транспорта на двух улицах из-за репетиций парада. Ограничения введут 5 и 7 мая, сообщается на сайте администрации города. «Закрыть движения всех видов транспорта на время проведения репетиций торжественных мероприятий по улице Гоголя на участке от Ленина до Томина, по улице Комсомольской на участке от Пушкина до Гоголя: с 17:00 до 19:00 часов 5 мая 2023 года; с 10:00 до 12:00 часов 7 мая 2023 года», — указано в постановлении нас сайте мэрии. Также 4 и 5 мая будет введен запрет остановки и стоянки всех видов транспорта с 6:00 до 19:00 часов. Кроме участков улиц Гоголя и Комсомольской, ограничения коснутся парковок перед кинотеатром «Россия», возле Драмтеатра и рядом с мэрией Кургана. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана на неделю закрыли перекресток улиц Кирова и Коли Мяготина. Ограничения продлятся до 26 апреля, сообщает ресурсоснабжающая организация «Водный Союз».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...