В Кургане из-за репетиции Парада Победы перекроют дороги

Временные ограничения на дорогах введут 5 и 7 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана в преддверии Дня Победы временно закроют движение транспорта на двух улицах из-за репетиций парада. Ограничения введут 5 и 7 мая, сообщается на сайте администрации города.

«Закрыть движения всех видов транспорта на время проведения репетиций торжественных мероприятий по улице Гоголя на участке от Ленина до Томина, по улице Комсомольской на участке от Пушкина до Гоголя: с 17:00 до 19:00 часов 5 мая 2023 года; с 10:00 до 12:00 часов 7 мая 2023 года», — указано в постановлении нас сайте мэрии.

Также 4 и 5 мая будет введен запрет остановки и стоянки всех видов транспорта с 6:00 до 19:00 часов. Кроме участков улиц Гоголя и Комсомольской, ограничения коснутся парковок перед кинотеатром «Россия», возле Драмтеатра и рядом с мэрией Кургана.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана на неделю закрыли перекресток улиц Кирова и Коли Мяготина. Ограничения продлятся до 26 апреля, сообщает ресурсоснабжающая организация «Водный Союз».