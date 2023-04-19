Отправитель статуэток военкорам заявил, что посылки были отравлены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция
Отправленные военкорам статуэтки были отравлены, заявил предполагаемый заказчик Фото:

Отправленные военкорам по СДЭК статуэтки были отравлены. Об этом сообщил сам заказчик, который в сети обозначился как Санек Белозеров. Он пригрозил, что это не последние статуэтки.

«Пусть молятся. К счастью, наша почта никогда не проверяет подарки на химикаты. Это были не первые и не будут последние. Те, кто помнят жертву наших дедов, доведут это до конца. Те, кто за правду, за справедливость, за нацию», — написал пользователь «ВКонтакте» Санек Белозеров журналисту издания Lenta.ru. Он пригрозил, что все только начинается.

Новость по теме
Получивший статуэтку политолог предупредил о серии новых терактов в РФ

Ранее стало известно, что несколько военных корреспондентов получили через СДЭК гипсовые статуэтки. Скульптор, который выполнил заказ на изготовление статуэток, заявил, что не знает заказчика. Ему писал пользователь «ВКонтакте», обозначившийся как Санек Белозеров. Политолог Константин Сивков, которому также была отправлена посылка, считает, что на военкоров готовились покушения, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отправленные военкорам по СДЭК статуэтки были отравлены. Об этом сообщил сам заказчик, который в сети обозначился как Санек Белозеров. Он пригрозил, что это не последние статуэтки. «Пусть молятся. К счастью, наша почта никогда не проверяет подарки на химикаты. Это были не первые и не будут последние. Те, кто помнят жертву наших дедов, доведут это до конца. Те, кто за правду, за справедливость, за нацию», — написал пользователь «ВКонтакте» Санек Белозеров журналисту издания Lenta.ru. Он пригрозил, что все только начинается. Ранее стало известно, что несколько военных корреспондентов получили через СДЭК гипсовые статуэтки. Скульптор, который выполнил заказ на изготовление статуэток, заявил, что не знает заказчика. Ему писал пользователь «ВКонтакте», обозначившийся как Санек Белозеров. Политолог Константин Сивков, которому также была отправлена посылка, считает, что на военкоров готовились покушения, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...