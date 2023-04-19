Отправитель статуэток военкорам заявил, что посылки были отравлены

19 апреля 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Отправленные военкорам статуэтки были отравлены, заявил предполагаемый заказчик Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отправленные военкорам по СДЭК статуэтки были отравлены. Об этом сообщил сам заказчик, который в сети обозначился как Санек Белозеров. Он пригрозил, что это не последние статуэтки. «Пусть молятся. К счастью, наша почта никогда не проверяет подарки на химикаты. Это были не первые и не будут последние. Те, кто помнят жертву наших дедов, доведут это до конца. Те, кто за правду, за справедливость, за нацию», — написал пользователь «ВКонтакте» Санек Белозеров журналисту издания Lenta.ru. Он пригрозил, что все только начинается. Новость по теме Получивший статуэтку политолог предупредил о серии новых терактов в РФ Ранее стало известно, что несколько военных корреспондентов получили через СДЭК гипсовые статуэтки. Скульптор, который выполнил заказ на изготовление статуэток, заявил, что не знает заказчика. Ему писал пользователь «ВКонтакте», обозначившийся как Санек Белозеров. Политолог Константин Сивков, которому также была отправлена посылка, считает, что на военкоров готовились покушения, передает телеканал 360.

Отправленные военкорам по СДЭК статуэтки были отравлены. Об этом сообщил сам заказчик, который в сети обозначился как Санек Белозеров. Он пригрозил, что это не последние статуэтки. «Пусть молятся. К счастью, наша почта никогда не проверяет подарки на химикаты. Это были не первые и не будут последние. Те, кто помнят жертву наших дедов, доведут это до конца. Те, кто за правду, за справедливость, за нацию», — написал пользователь «ВКонтакте» Санек Белозеров журналисту издания Lenta.ru. Он пригрозил, что все только начинается. Ранее стало известно, что несколько военных корреспондентов получили через СДЭК гипсовые статуэтки. Скульптор, который выполнил заказ на изготовление статуэток, заявил, что не знает заказчика. Ему писал пользователь «ВКонтакте», обозначившийся как Санек Белозеров. Политолог Константин Сивков, которому также была отправлена посылка, считает, что на военкоров готовились покушения, передает телеканал 360.