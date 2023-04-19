Получивший статуэтку политолог предупредил о серии новых терактов в РФ

19 апреля 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Серия терактов может начаться в России, заявил Константин Сивков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский В России может готовиться серия терактов. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков после того, как получил подозрительную посылку со статуэткой. «Отправитель известен, но он технический исполнитель, заказчик — неизвестен, сейчас ведется следствие. <…> В России может готовиться серия террористических актов против патриотов», — заявил Константин Сивков в разговоре с телеканалом 360. Он отметил, что кроме него посылку получили еще четверо военных экспертов и политологов. Скульптор Никита Барин, который сделал статуэтки, заявил, что не знал заказчика. По его словам, неизвестный мужчина заказал пять бюстов маршала Георгия Жукова 12 апреля. Получатели отказались принимать посылки. Сам Сивков отправил подозрительной предмет в полицию. Дарья Трепова, обвиняемая в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, пронесла взрывное устройство в статуэтке. Ее задержали в Санкт-Петербурге 3 апреля, передает RT.

В России может готовиться серия терактов. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков после того, как получил подозрительную посылку со статуэткой. «Отправитель известен, но он технический исполнитель, заказчик — неизвестен, сейчас ведется следствие. <…> В России может готовиться серия террористических актов против патриотов», — заявил Константин Сивков в разговоре с телеканалом 360. Он отметил, что кроме него посылку получили еще четверо военных экспертов и политологов. Скульптор Никита Барин, который сделал статуэтки, заявил, что не знал заказчика. По его словам, неизвестный мужчина заказал пять бюстов маршала Георгия Жукова 12 апреля. Получатели отказались принимать посылки. Сам Сивков отправил подозрительной предмет в полицию. Дарья Трепова, обвиняемая в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, пронесла взрывное устройство в статуэтке. Ее задержали в Санкт-Петербурге 3 апреля, передает RT.