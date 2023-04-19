Командир десятого отряда группы «Царские волки» уничтожил два украинских дрона. Об этом рассказал руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Среди уничтоженной техники — разведывательный БПЛА ВСУ «Фурия».
«Сегодняшний улов командира нашего 10-го отряда (позывной „Сатурн“) — два вражеских БПЛА, в том числе „Фурия“», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он также опубликовал видеозапись, демонстрирующую работу антидронового ружья.
Командир десятого отряда группы «Царские волки» уничтожил два украинских дрона. Об этом рассказал руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Среди уничтоженной техники — разведывательный БПЛА ВСУ «Фурия». «Сегодняшний улов командира нашего 10-го отряда (позывной „Сатурн“) — два вражеских БПЛА, в том числе „Фурия“», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он также опубликовал видеозапись, демонстрирующую работу антидронового ружья. Ранее Рогозин похвастался своим трофеем из зоны СВО. Трофеем стала сбитая противорадиолокационная ракета, передает издание Pravda.ru.