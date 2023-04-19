При любом ракурсе зрителю кажется, что Иисус смотрит на него Фото: корреспондент URA.RU

Работу «Искушение Христа», воссозданная по картине XIX века Георга Корницелиуса и выполненная из мозаики, покажут екатеринбуржцам с 20 апреля. Произведение обладает «эффектом Моны Лизы». Объект искусства появился в международном центре искусств «Главный проспект» в экспозиции «Библия. Вечная книга».

«Мы представляем шедевр „Искушение Христа“, воссозданный по произведению Георга Корницелиуса. Оригинал был утерян из галереи Берлина после Второй мировой войны», — заявил на презентации журналистам художник-камнерез Алексей Антонов. Сделано произведение из яшмы в технике флорентийской мозаики.

По словам художника, мастера воссоздавали работу XIX века в мозаичном виде в течение трех лет. Однако представители искусства не раз сталкивались с проблемами во время работы, и все они были связаны с житейскими страданиями. Например, один человек из команды Антонова успел сломать ногу перед презентацией произведения. Но появление картины во второй раз, уже из вечного камня, мастера посчитали за символ Второго пришествия Спасителя в переломный для всего человечества момент.

Картина находится в отдельном темном помещении «Главного проспекта», но ее подсвечивает один софит, что придает шедевру ореол таинственности и святости. При этом, как заметил Антонов, «Искушение Христа» обладает «эффектом Моны Лизы» — создается ощущение, что художественное произведение следит за зрителем, когда он движется.

Ранее в «Главном проспекте» прошла выставка оригинальных работ художников Франсиско Гойи, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и Жоана Миро. Всего екатеринбуржцам было представлено около 300 работ.

Картину хранят в темном помещении Фото: корреспондент URA.RU