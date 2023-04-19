Поддержка западных партнеров при попытке президента Украины Владимира Зеленского атаковать Крым приведет к неизбежной эскалации конфликта. Об этом рассказал бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт. Он считает, что главным вкладом Запада должна стать атака Крымского моста.
«Чтобы дать шанс широко разрекламированному южному наступлению, Украина и ее ближайшие союзники, США и Великобритания, должны будут попытаться разрушить Крымский мост», — заявил Уве Парпарт в материале для Asia Times. Он отметил, что без западной поддержки Украина не сможет претендовать на возврат Крыма.
Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что Запад не верит в способность Украины вернуть Крым, передает «Федеральное агентство новостей».
Поддержка западных партнеров при попытке президента Украины Владимира Зеленского атаковать Крым приведет к неизбежной эскалации конфликта. Об этом рассказал бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт. Он считает, что главным вкладом Запада должна стать атака Крымского моста. «Чтобы дать шанс широко разрекламированному южному наступлению, Украина и ее ближайшие союзники, США и Великобритания, должны будут попытаться разрушить Крымский мост», — заявил Уве Парпарт в материале для Asia Times. Он отметил, что без западной поддержки Украина не сможет претендовать на возврат Крыма. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что Запад не верит в способность Украины вернуть Крым, передает «Федеральное агентство новостей».