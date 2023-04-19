AT: попытка Зеленского захватить Крым приведет к войне РФ и США 19 апреля 2023 в 18:57 Размер текста - 17 + Военный эксперт Уве Парпарт заявил, что попытки Украины вернуть Крым приведут к эскалации конфликта России и США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Поддержка западных партнеров при попытке президента Украины Владимира Зеленского атаковать Крым приведет к неизбежной эскалации конфликта. Об этом рассказал бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт. Он считает, что главным вкладом Запада должна стать атака Крымского моста. «Чтобы дать шанс широко разрекламированному южному наступлению, Украина и ее ближайшие союзники, США и Великобритания, должны будут попытаться разрушить Крымский мост», — заявил Уве Парпарт в материале для Asia Times . Он отметил, что без западной поддержки Украина не сможет претендовать на возврат Крыма. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что Запад не верит в способность Украины вернуть Крым, передает «Федеральное агентство новостей». Поддержка западных партнеров при попытке президента Украины Владимира Зеленского атаковать Крым приведет к неизбежной эскалации конфликта. Об этом рассказал бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт. Он считает, что главным вкладом Запада должна стать атака Крымского моста. «Чтобы дать шанс широко разрекламированному южному наступлению, Украина и ее ближайшие союзники, США и Великобритания, должны будут попытаться разрушить Крымский мост», — заявил Уве Парпарт в материале для Asia Times. Он отметил, что без западной поддержки Украина не сможет претендовать на возврат Крыма. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что Запад не верит в способность Украины вернуть Крым, передает «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям