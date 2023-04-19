AT: попытка Зеленского захватить Крым приведет к войне РФ и США

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, мобилизация, мобилизованные, калибр23, зенитная установка зу23, подготовка мобилизованных, подготовка военных
Военный эксперт Уве Парпарт заявил, что попытки Украины вернуть Крым приведут к эскалации конфликта России и США Фото:
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Крым вернулся в состав России

Поддержка западных партнеров при попытке президента Украины Владимира Зеленского атаковать Крым приведет к неизбежной эскалации конфликта. Об этом рассказал бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт. Он считает, что главным вкладом Запада должна стать атака Крымского моста.

«Чтобы дать шанс широко разрекламированному южному наступлению, Украина и ее ближайшие союзники, США и Великобритания, должны будут попытаться разрушить Крымский мост», — заявил Уве Парпарт в материале для Asia Times. Он отметил, что без западной поддержки Украина не сможет претендовать на возврат Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что Запад не верит в способность Украины вернуть Крым, передает «Федеральное агентство новостей».

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Поддержка западных партнеров при попытке президента Украины Владимира Зеленского атаковать Крым приведет к неизбежной эскалации конфликта. Об этом рассказал бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт. Он считает, что главным вкладом Запада должна стать атака Крымского моста. «Чтобы дать шанс широко разрекламированному южному наступлению, Украина и ее ближайшие союзники, США и Великобритания, должны будут попытаться разрушить Крымский мост», — заявил Уве Парпарт в материале для Asia Times. Он отметил, что без западной поддержки Украина не сможет претендовать на возврат Крыма. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что Запад не верит в способность Украины вернуть Крым, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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