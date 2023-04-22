Военный аналитик рассказал о возможности ослепить спутники США

Военный аналитик Прохватилов: Россия способна вывести из строя американские военные спутники

23 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Еще Советский Союз тестировал лазерные технологии на кораблях США, сказал Владимир Прохватилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия обладает технологиями, способными ослепить и вывести из строя американские спутники раннего предупреждения. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Не составляет труда вывести из строя оптические датчики на спутниках раннего наведения. Такие спутники должны первыми узнать о запуске ядерных ракет противника. Если эти датчики вывести из строя, то условно можно бомбить Америку сколько угодно. Такие разработки есть, и при желании все это можно проделать хоть сейчас. Просто дать задание, доработать технологию — и вперед. Можно полностью вывести спутники из строя, а можно просто ослепить. Я думаю, что сейчас нет нужды этим заниматься, выводить из строя спутники системы раннего обнаружения ядерной атаки. Это чревато тем, что хозяева спутников ответят превентивным ядерным ударом», — сказал Владимир Прохватилов. Он подчеркнул, что СССР стал первым государством, который работал над лазерными технологиями. «Самые передовые разработки в сфере лазера принадлежали советским ученым. Физики Александр Прохоров и Николай Басов получили Нобелевскую премию. Военные лазеры у нас тоже были передовые. В частности, мне пришлось заниматься в 1980-е годы запуском на ракете „Энергия“. Она подняла на орбиту макет боевого лазера под названием „Скиф“. Произошла ошибка, и он просто упал в океан. Дальнейшие испытания прекратились, Советский Союз шел к закату. Тем не менее в том, что у нас передовые разработки в этой сфере, нет никакого сомнения. В советские времена военные „пошутили“ и навели лазерный луч на космический аппарат „Челленджер“. Космонавты почувствовали недомогание, а в работе аппаратуры начались сбои», — рассказал военный аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия обладает технологиями, способными ослепить и вывести из строя американские спутники раннего предупреждения. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Не составляет труда вывести из строя оптические датчики на спутниках раннего наведения. Такие спутники должны первыми узнать о запуске ядерных ракет противника. Если эти датчики вывести из строя, то условно можно бомбить Америку сколько угодно. Такие разработки есть, и при желании все это можно проделать хоть сейчас. Просто дать задание, доработать технологию — и вперед. Можно полностью вывести спутники из строя, а можно просто ослепить. Я думаю, что сейчас нет нужды этим заниматься, выводить из строя спутники системы раннего обнаружения ядерной атаки. Это чревато тем, что хозяева спутников ответят превентивным ядерным ударом», — сказал Владимир Прохватилов. Он подчеркнул, что СССР стал первым государством, который работал над лазерными технологиями. «Самые передовые разработки в сфере лазера принадлежали советским ученым. Физики Александр Прохоров и Николай Басов получили Нобелевскую премию. Военные лазеры у нас тоже были передовые. В частности, мне пришлось заниматься в 1980-е годы запуском на ракете „Энергия“. Она подняла на орбиту макет боевого лазера под названием „Скиф“. Произошла ошибка, и он просто упал в океан. Дальнейшие испытания прекратились, Советский Союз шел к закату. Тем не менее в том, что у нас передовые разработки в этой сфере, нет никакого сомнения. В советские времена военные „пошутили“ и навели лазерный луч на космический аппарат „Челленджер“. Космонавты почувствовали недомогание, а в работе аппаратуры начались сбои», — рассказал военный аналитик.