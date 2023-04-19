Экс-генерал армии США рассказал, как Украина готовится к наступлению

Экс-генерал армии США Петреус: бойцы ВСУ тренируются в Германии, Польше и Великобритании

ВСУ намерены провести общевойсковую операцию при наступлении Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины тренируются в Германии, Польше и Великобритании перед грядущим контрнаступлением. Кроме того, Киев намерен впервые провести общевойсковые операции при атаке, то есть использовать помимо пехоты танки и артиллерию. Об этом заявил генерал армии США в отставке Дэвид Петреус.

«Важно понять, что украинские силы, которые будут вести наступление этой весной и летом, сейчас не находятся на передовой линии. Они тренируются в Германии, Польше, Великобритании, Украине и других странах. Прежде, чем они начнут это наступление, будут созданы условия для проведения общевойсковой операции», — рассказал Дэвид Петреус в интервью Радио «Свобода» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

Военный подчеркнул, что в наступлении, кроме пехоты, будут задействованы танки, артиллерия, а также боевые машины пехоты, предоставленные Западом. Также тяжелую технику будут обслуживать военные инженеры и пиротехнические подразделения.

Ранее Украина анонсировала масштабное контрнаступление ВСУ весной. По некоторым данным, атака должна начаться в конце апреля, однако другие источники утверждают, что нападение произойдет в начале лета, передает Life . Также накануне стало известно, что Запад может прекратить военную поддержку Киева в случае провала этой операции, передает RT. Кроме того, в СМИ писали, что США и Евросоюз уже отказывают Украине в предоставлении необходимых для борьбы с РФ инструментов. Также союзники не предоставляют ВСУ достаточного количества техники, что говорит о том, что медленно бросают украинскую сторону.