Путин пожалел россиян, которые ездят на старых отечественных автомобилях

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин посочувствовал жителям новых российских территорий Фото:

Президент России Владимир Путин отметил, что жители новых российских регионов живут достаточно скромно. Об этом свидетельствует состояние их автомобилей, рассказал президент на заседании правительства.

«Я такого количества стареньких автомобилей давно уже не видел. Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные», — заявил Владимир Путин в ходе заседания. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что Владимир Путин совершил поездку в зону СВО. Он объяснил, что приехал встретиться с военными лично, чтобы не отрывать их от дел, передает телеканал 360.

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Президент России Владимир Путин отметил, что жители новых российских регионов живут достаточно скромно. Об этом свидетельствует состояние их автомобилей, рассказал президент на заседании правительства. «Я такого количества стареньких автомобилей давно уже не видел. Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные», — заявил Владимир Путин в ходе заседания. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Ранее стало известно, что Владимир Путин совершил поездку в зону СВО. Он объяснил, что приехал встретиться с военными лично, чтобы не отрывать их от дел, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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