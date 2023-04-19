Во власть Екатеринбурга идут сотрудники РМК

19 апреля 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

Выборы в гордуму намечены на сентябрь, в действующем созыве сотрудников РМК нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На выборы в гордуму Екатеринбурга заявились два сотрудника «Русской медной компании» (РМК). По данным URA.RU, юрист Алексей Шестаков выдвинулся на праймериз «Единой России» в Орджоникидзевском округе №16, где спикер думы Игорь Володин (фракция миллиардера Виталия Кочеткова) видит профсоюзного работника Светлану Даниленко. А Владислав Овчинников из волонтерского центра РМК «Сила Урала» выдвинулся в округе №17 (тоже Орджоникидзевский район), где идет экс-депутат Эдуард Мансуров от авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». По словам источника агентства, выдвижение Шестакова и Овчинникова — их личное желание, совпавшее с планами мэра Алексея Орлова сформировать думу из лояльных ему системных игроков. Фамилий Шестакова и Овчинникова на сайте праймериз пока нет. На звонок корреспондента и сообщение в мессенджере Овчинников не ответил, а контактов Шестакова в распоряжении URA.RU не оказалось. Выборы в гордуму пройдут в сентябре. Изначально по их итогам Орлов хотел серьезно переформатировать орган, создать большую депутатскую фракцию, ориентированную прежде всего на мэрию. Однако губернатор Евгений Куйвашев в последний момент отменил этот план.

На выборы в гордуму Екатеринбурга заявились два сотрудника «Русской медной компании» (РМК). По данным URA.RU, юрист Алексей Шестаков выдвинулся на праймериз «Единой России» в Орджоникидзевском округе №16, где спикер думы Игорь Володин (фракция миллиардера Виталия Кочеткова) видит профсоюзного работника Светлану Даниленко. А Владислав Овчинников из волонтерского центра РМК «Сила Урала» выдвинулся в округе №17 (тоже Орджоникидзевский район), где идет экс-депутат Эдуард Мансуров от авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». По словам источника агентства, выдвижение Шестакова и Овчинникова — их личное желание, совпавшее с планами мэра Алексея Орлова сформировать думу из лояльных ему системных игроков. Фамилий Шестакова и Овчинникова на сайте праймериз пока нет. На звонок корреспондента и сообщение в мессенджере Овчинников не ответил, а контактов Шестакова в распоряжении URA.RU не оказалось. Выборы в гордуму пройдут в сентябре. Изначально по их итогам Орлов хотел серьезно переформатировать орган, создать большую депутатскую фракцию, ориентированную прежде всего на мэрию. Однако губернатор Евгений Куйвашев в последний момент отменил этот план.