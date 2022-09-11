Мэр Екатеринбурга использует победу Куйвашева для зачистки власти

Хотя оппонент Орлова подстраховался — беседой с губернатором на празднике

12 сентября 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов отказался от отпуска — чтобы не пропустить вот-вот стартующие переговоры о гордуме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов завоевал право формировать следующий созыв гордумы, доказав губернатору Евгению Куйвашеву свою электоральную эффективность, говорят политэксперты. На выборах 11 сентября администрация, лишенная финансирования, выполнила стоявшую перед ней задачу: за Куйвашева в городе проголосовало 56,95% избирателей — больше, чем пять лет назад. И это плохая новость для спикера гордумы Игоря Володина. Впрочем, так не считают свидетели его августовского разговора Куйвашевым. Результатами голосования с URA.RU поделился информированный собеседник, близкий к облизбиркому. Из них следует, что явка в городе составила 19,78%. Расклад выглядит так. Куйвашева («Единая Россия») поддержали 56,85% избирателей (более 140 тысяч человек), вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (КПРФ) — 16,35%, депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия») — 11,39%, его коллегу Александра Демина («Новые люди») — 9,14%, депутата заксобрания Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,86%. В мэрии подчеркивают: хороший результат Евгения Куйвашева (слева) был бы невозможен без высоких «городских» цифр Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В 2017 году Куйвашев набрал в Екатеринбурге почти на десять процентов меньше 47,8% — около 130 тысяч голосов. При этом явка была большей — 24,96%. Но внимание на этот показатель в 2022 году не обращали: команде Орлова нужно было просто превзойти результат пятилетней давности. Говорят, утром 11 сентября Орлов заметно нервничал. Для него, работающего мэром с декабря 2020-го, это была первая по-настоящему большая самостоятельная избирательная кампания. На выборах в Госдуму и заксо 2021 года его — городской — избирательный штаб «Единой России» был в подчинении у областного. И регулярно подвергался аппаратным атакам со стороны неформального советника Куйвашева, политтехнолога Рината Хазеева. Истинная причина неприязни последнего к вице-мэру по политике и СМИ Сергею Плахотину неизвестна до сих пор. С назначением Олегам Чемезова конфликты между областными и городскими пиарщиками сошли на нет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С назначением вице-губернатором Олега Чемезова в октябре 2021-го (то есть сразу после выборов) обстановка поменялась. Это стало заметно уже на относительно мелких довыборах в гордуму в марте 2022-го по двум округам. Мэрия получила свободу: Орлов подобрал для ЕР двух кандидатов (согласовав их, конечно, с Куйвашевым), а область почти не вмешивалась (Чемезов пришел на совещание в мэрию лишь однажды). В итоге кандидаты-бюджетницы уверенно заняли первые места. Такой же подход Чемезов применил летом. «Надеюсь, повода прийти к вам снова у меня не будет. Занимайтесь», — якобы сказал вице-губернатор на установочном совещании в мэрии, где обсуждались первые вводные по кампании Куйвашева. Статья по теме Перед схваткой за власть мэр Екатеринбурга собрал десятки VIP Однако у предоставленной свободы была и обратная сторона — мэрии отказали в областном финансировании. Причем чиновники ждали ответа до последнего, не запуская собственный проект по мобилизации сторонников Куйвашева. Трехнедельное отставание пришлось наверстывать. Вице-мэр по строительству Рустам Галямов спешно собирал с девелоперов деньги, которые тут же шли агитаторам (за месяц им удалось постучаться в 60 тысяч квартир). А Орлов встречался с бюджетниками (особенно активно — с конца августа), диаспорами и владельцами крупных холдингов. Помогали и депутаты гордумы (впрочем, вклад каждого из них кураторам еще предстоит оценить). То, как была организована вся эта работа, Орлова в целом устроило. Участники еженедельных штабов на третьем этаже мэрии не помнят ни одного разноса. Не было их и в разгар голосования 11 сентября. Вечером Орлов собрал 18 человек (все вице-мэры и главы районов) в 21:00 — через час после закрытия участков, — чтобы поблагодарить. Сразу после выборов-2021 он взял отпуск, предварительно защитив перед Куйвашевым Плахотина и его друга, политтехнолога Александра Пирогова (советник мэра). В этот раз, говорят, отъезд не планируется. Во-первых, Орлов якобы не хочет пропустить грядущие перестановки в областном правительстве. А во-вторых вот-вот будут приниматься решения, как пройдут выборы в 2023 году, по какой схеме (обсуждается переход на мажоритарную) и с какими кандидатами. В окружении Куйвашева в последние месяцы не скрывали: от того, сумеет ли Орлов дать результат на губернаторских выборах, во многом зависит, получит ли он право самостоятельно подбирать кандидатов для «Единой России» на выборы в гордуму. А для него это крайне важно. Сейчас Орлов работает с созывом 2018 года. Тогда совладелец сотового оператора «Мотив», миллиардер Виталий Кочетков по просьбе Куйвашева координировал избрание большого пула лояльных главе региона политиков, призванных назначить мэром Александра Высокинского и помочь ему зачистить администрацию от команды тогдашнего вице-губернатора Владимира Тунгусова, «серого кардинала» городской политики, устроившего демарш в попытке сохранить контроль над Екатеринбургом. Выполнив задачу, Кочетков вступил с Высокинским в конфликт и последующие два года через подконтрольное ему большинство в думе дестабилизировал работу мэрии. Затяжной конфликт стал одной из причин (но не главной) отставки Высокинского и назначения как раз Орлова. С начала 2021-го Алексей Орлов последовательно отстраняет депутатов от управления городом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU За полтора года Орлов предпринял сразу несколько шагов по ограничению влияния думы в целом и Кочеткова в частности на принятие решений. Логичным продолжением комплекса мер Орлов (это признают даже в его окружении) видит тотальное обновление думы, приглашение в нее людей, зависимых лично от него. И смещение с поста спикера думы Игоря Володина, протеже Кочеткова. Удастся ли Орлову реализовать последний пункт этого плана, неясно. Один из участников Дня строителя, который отмечался 13 августа в ЦПКиО, вспоминает эпизод. Якобы Володин и Куйвашев встретились в VIP-зоне. «Они по-товарищески пообщались. Под конец сложилось впечатление, что Куйвашев был бы не против выдвижения Володина в его Орджоникидзевском округе, учитывая рейтинги», — поделился источник. Интересно, что в этот момент Орлова в Екатеринбурге не было. В пользу Игоря Володина говорит его высокая узнаваемость в округе. По слухам, за Куйвашева на этих выборах он мобилизовал несколько тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На вопросы о своих планах на 2023 год Володин пока не отвечает — рано. Уклончиво реагирует и Орлов. Утром 11 сентября корреспондент URA.RU спросил его о влиянии результата мэрии на губернаторских выборах на конфигурацию кампании 2023 года. «В регионе нужна стабильная власть, должны работать люди, которые хорошо знают свою работу, очень качественно к ней относятся. И только таким образом можно сформировать работоспособную команду и быть уверенным в стабильном развитии нашего города. [Что касается выборов 2023 года, то] это будет волеизъявление людей, кого они хотели бы видеть [во власти]. Естественно, мы в стороне от этих процессов не будем», — ответил Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов завоевал право формировать следующий созыв гордумы, доказав губернатору Евгению Куйвашеву свою электоральную эффективность, говорят политэксперты. На выборах 11 сентября администрация, лишенная финансирования, выполнила стоявшую перед ней задачу: за Куйвашева в городе проголосовало 56,95% избирателей — больше, чем пять лет назад. И это плохая новость для спикера гордумы Игоря Володина. Впрочем, так не считают свидетели его августовского разговора Куйвашевым. Результатами голосования с URA.RU поделился информированный собеседник, близкий к облизбиркому. Из них следует, что явка в городе составила 19,78%. Расклад выглядит так. Куйвашева («Единая Россия») поддержали 56,85% избирателей (более 140 тысяч человек), вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (КПРФ) — 16,35%, депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия») — 11,39%, его коллегу Александра Демина («Новые люди») — 9,14%, депутата заксобрания Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,86%. В 2017 году Куйвашев набрал в Екатеринбурге почти на десять процентов меньше 47,8% — около 130 тысяч голосов. При этом явка была большей — 24,96%. Но внимание на этот показатель в 2022 году не обращали: команде Орлова нужно было просто превзойти результат пятилетней давности. Говорят, утром 11 сентября Орлов заметно нервничал. Для него, работающего мэром с декабря 2020-го, это была первая по-настоящему большая самостоятельная избирательная кампания. На выборах в Госдуму и заксо 2021 года его — городской — избирательный штаб «Единой России» был в подчинении у областного. И регулярно подвергался аппаратным атакам со стороны неформального советника Куйвашева, политтехнолога Рината Хазеева. Истинная причина неприязни последнего к вице-мэру по политике и СМИ Сергею Плахотину неизвестна до сих пор. С назначением вице-губернатором Олега Чемезова в октябре 2021-го (то есть сразу после выборов) обстановка поменялась. Это стало заметно уже на относительно мелких довыборах в гордуму в марте 2022-го по двум округам. Мэрия получила свободу: Орлов подобрал для ЕР двух кандидатов (согласовав их, конечно, с Куйвашевым), а область почти не вмешивалась (Чемезов пришел на совещание в мэрию лишь однажды). В итоге кандидаты-бюджетницы уверенно заняли первые места. Такой же подход Чемезов применил летом. «Надеюсь, повода прийти к вам снова у меня не будет. Занимайтесь», — якобы сказал вице-губернатор на установочном совещании в мэрии, где обсуждались первые вводные по кампании Куйвашева. Однако у предоставленной свободы была и обратная сторона — мэрии отказали в областном финансировании. Причем чиновники ждали ответа до последнего, не запуская собственный проект по мобилизации сторонников Куйвашева. Трехнедельное отставание пришлось наверстывать. Вице-мэр по строительству Рустам Галямов спешно собирал с девелоперов деньги, которые тут же шли агитаторам (за месяц им удалось постучаться в 60 тысяч квартир). А Орлов встречался с бюджетниками (особенно активно — с конца августа), диаспорами и владельцами крупных холдингов. Помогали и депутаты гордумы (впрочем, вклад каждого из них кураторам еще предстоит оценить). То, как была организована вся эта работа, Орлова в целом устроило. Участники еженедельных штабов на третьем этаже мэрии не помнят ни одного разноса. Не было их и в разгар голосования 11 сентября. Вечером Орлов собрал 18 человек (все вице-мэры и главы районов) в 21:00 — через час после закрытия участков, — чтобы поблагодарить. Сразу после выборов-2021 он взял отпуск, предварительно защитив перед Куйвашевым Плахотина и его друга, политтехнолога Александра Пирогова (советник мэра). В этот раз, говорят, отъезд не планируется. Во-первых, Орлов якобы не хочет пропустить грядущие перестановки в областном правительстве. А во-вторых вот-вот будут приниматься решения, как пройдут выборы в 2023 году, по какой схеме (обсуждается переход на мажоритарную) и с какими кандидатами. В окружении Куйвашева в последние месяцы не скрывали: от того, сумеет ли Орлов дать результат на губернаторских выборах, во многом зависит, получит ли он право самостоятельно подбирать кандидатов для «Единой России» на выборы в гордуму. А для него это крайне важно. Сейчас Орлов работает с созывом 2018 года. Тогда совладелец сотового оператора «Мотив», миллиардер Виталий Кочетков по просьбе Куйвашева координировал избрание большого пула лояльных главе региона политиков, призванных назначить мэром Александра Высокинского и помочь ему зачистить администрацию от команды тогдашнего вице-губернатора Владимира Тунгусова, «серого кардинала» городской политики, устроившего демарш в попытке сохранить контроль над Екатеринбургом. Выполнив задачу, Кочетков вступил с Высокинским в конфликт и последующие два года через подконтрольное ему большинство в думе дестабилизировал работу мэрии. Затяжной конфликт стал одной из причин (но не главной) отставки Высокинского и назначения как раз Орлова. За полтора года Орлов предпринял сразу несколько шагов по ограничению влияния думы в целом и Кочеткова в частности на принятие решений. Логичным продолжением комплекса мер Орлов (это признают даже в его окружении) видит тотальное обновление думы, приглашение в нее людей, зависимых лично от него. И смещение с поста спикера думы Игоря Володина, протеже Кочеткова. Удастся ли Орлову реализовать последний пункт этого плана, неясно. Один из участников Дня строителя, который отмечался 13 августа в ЦПКиО, вспоминает эпизод. Якобы Володин и Куйвашев встретились в VIP-зоне. «Они по-товарищески пообщались. Под конец сложилось впечатление, что Куйвашев был бы не против выдвижения Володина в его Орджоникидзевском округе, учитывая рейтинги», — поделился источник. Интересно, что в этот момент Орлова в Екатеринбурге не было. На вопросы о своих планах на 2023 год Володин пока не отвечает — рано. Уклончиво реагирует и Орлов. Утром 11 сентября корреспондент URA.RU спросил его о влиянии результата мэрии на губернаторских выборах на конфигурацию кампании 2023 года. «В регионе нужна стабильная власть, должны работать люди, которые хорошо знают свою работу, очень качественно к ней относятся. И только таким образом можно сформировать работоспособную команду и быть уверенным в стабильном развитии нашего города. [Что касается выборов 2023 года, то] это будет волеизъявление людей, кого они хотели бы видеть [во власти]. Естественно, мы в стороне от этих процессов не будем», — ответил Орлов.