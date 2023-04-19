В Свердловской области нашли опасный картофель

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Выставка Агротехнологии. Пермь, картофель
В двух образцах картофеля выявили превышение нормы нитратов Фото:

Специалисты референтного центра Россельхознадзора выявили в двух образцах картофеля, выращенного свердловским фермерским хозяйством, превышение нормы нитратов, которое может стать причиной пищевого отравления. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Сотрудники испытательной лаборатории выявили картофель с нитратами. Химики-аналитики обнаружили превышение нормы в двух образцах картофеля, выращенного одним из фермерских хозяйств», — пишет пресс-служба рефцентра свердловского Россельхознадзора на сайте.

Одновременно с интоксикацией повышается температура тела до 39 градусов, также ощущается мышечная и головная боль, отметили в ведомстве. Нитраты, попадая в организм, способствуют расширению кровеносных сосудов, поражают печень и вызывают кровоизлияния.

Ранее сообщалось, что агрономы обнаружили хищных клещей в луке, завезенном в Свердловскую область из Чувашии. Паразит может серьезно навредить урожаю.

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Специалисты референтного центра Россельхознадзора выявили в двух образцах картофеля, выращенного свердловским фермерским хозяйством, превышение нормы нитратов, которое может стать причиной пищевого отравления. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Сотрудники испытательной лаборатории выявили картофель с нитратами. Химики-аналитики обнаружили превышение нормы в двух образцах картофеля, выращенного одним из фермерских хозяйств», — пишет пресс-служба рефцентра свердловского Россельхознадзора на сайте. Одновременно с интоксикацией повышается температура тела до 39 градусов, также ощущается мышечная и головная боль, отметили в ведомстве. Нитраты, попадая в организм, способствуют расширению кровеносных сосудов, поражают печень и вызывают кровоизлияния. Ранее сообщалось, что агрономы обнаружили хищных клещей в луке, завезенном в Свердловскую область из Чувашии. Паразит может серьезно навредить урожаю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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