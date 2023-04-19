В Свердловской области нашли опасный картофель

Специалисты референтного центра Россельхознадзора выявили в двух образцах картофеля, выращенного свердловским фермерским хозяйством, превышение нормы нитратов, которое может стать причиной пищевого отравления. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Сотрудники испытательной лаборатории выявили картофель с нитратами. Химики-аналитики обнаружили превышение нормы в двух образцах картофеля, выращенного одним из фермерских хозяйств», — пишет пресс-служба рефцентра свердловского Россельхознадзора на сайте.
Одновременно с интоксикацией повышается температура тела до 39 градусов, также ощущается мышечная и головная боль, отметили в ведомстве. Нитраты, попадая в организм, способствуют расширению кровеносных сосудов, поражают печень и вызывают кровоизлияния.
Ранее сообщалось, что агрономы обнаружили хищных клещей в луке, завезенном в Свердловскую область из Чувашии. Паразит может серьезно навредить урожаю.
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