Супруга челябинского губернатора показала первый день съемок своего клипа. Фото, видео

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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , текслер ирина
Ирина Текслер привлекла к съемкам больше тысячи магнитогорцев Фото:

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер поделилась фотографиями и видео со съемок патриотического клипа, которые проходят в Магнитогорске (Челябинская область). В съемках поучаствовали больше тысячи магнитогорцев.

«Первый и самый масштабный день съемок нашего клипа позади! В флешмобе приняли участие более тысячи человек! Спасибо военному учебному центру ЮУрГУ, МГТУ имени Г.И. Носова!» — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.

Она также поблагодарила всех горожан за участие в проекте. Съемки проходят в Магнитогорске у мемориала «Тыл — фронту». Ирина Текслер выложила отрывок видео, на котором хор мужчин в военной форме исполняет композицию «Эй, ухнем!».

Ранее супруга губернатора говорила, что ее проект носит социальный характер. На съемки ее вдохновил режиссер Мариинского театра Иркин Габитов.

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Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер поделилась фотографиями и видео со съемок патриотического клипа, которые проходят в Магнитогорске (Челябинская область). В съемках поучаствовали больше тысячи магнитогорцев. «Первый и самый масштабный день съемок нашего клипа позади! В флешмобе приняли участие более тысячи человек! Спасибо военному учебному центру ЮУрГУ, МГТУ имени Г.И. Носова!» — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Она также поблагодарила всех горожан за участие в проекте. Съемки проходят в Магнитогорске у мемориала «Тыл — фронту». Ирина Текслер выложила отрывок видео, на котором хор мужчин в военной форме исполняет композицию «Эй, ухнем!». Ранее супруга губернатора говорила, что ее проект носит социальный характер. На съемки ее вдохновил режиссер Мариинского театра Иркин Габитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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