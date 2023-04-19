Супруга челябинского губернатора показала первый день съемок своего клипа. Фото, видео

19 апреля 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер привлекла к съемкам больше тысячи магнитогорцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер поделилась фотографиями и видео со съемок патриотического клипа, которые проходят в Магнитогорске (Челябинская область). В съемках поучаствовали больше тысячи магнитогорцев. «Первый и самый масштабный день съемок нашего клипа позади! В флешмобе приняли участие более тысячи человек! Спасибо военному учебному центру ЮУрГУ, МГТУ имени Г.И. Носова!» — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Она также поблагодарила всех горожан за участие в проекте. Съемки проходят в Магнитогорске у мемориала «Тыл — фронту». Ирина Текслер выложила отрывок видео, на котором хор мужчин в военной форме исполняет композицию «Эй, ухнем!». Ранее супруга губернатора говорила, что ее проект носит социальный характер. На съемки ее вдохновил режиссер Мариинского театра Иркин Габитов. Telegram-канал Ирины Текслер Telegram-канал Ирины Текслер

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер поделилась фотографиями и видео со съемок патриотического клипа, которые проходят в Магнитогорске (Челябинская область). В съемках поучаствовали больше тысячи магнитогорцев. «Первый и самый масштабный день съемок нашего клипа позади! В флешмобе приняли участие более тысячи человек! Спасибо военному учебному центру ЮУрГУ, МГТУ имени Г.И. Носова!» — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Она также поблагодарила всех горожан за участие в проекте. Съемки проходят в Магнитогорске у мемориала «Тыл — фронту». Ирина Текслер выложила отрывок видео, на котором хор мужчин в военной форме исполняет композицию «Эй, ухнем!». Ранее супруга губернатора говорила, что ее проект носит социальный характер. На съемки ее вдохновил режиссер Мариинского театра Иркин Габитов.