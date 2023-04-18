Жена челябинского губернатора позвала тысячу магнитогорцев на съемки клипа

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Ирина Текслер будет снимать клип 19 апреля
Ирина Текслер будет снимать клип 19 апреля Фото:

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина 18 апреля обратилась к жителям Магнитогорска с предложением принять участие в съемке клипа. Как написала первая леди региона в социальных сетях, 19 апреля ей требуется тысяча человек для организации флэшмоба.

«Завтра в Магнитогорске для клипа состоится масштабный флешмоб. Мне нужна тысяча человек — если есть возможность — присоединяйтесь! Ждем вас в 14:00 у мемориала „Тыл — Фронту“! С собой бутылку воды и терпение, не менее двух часов будет идти съемка», — написала Текслер на своей странице во «ВКонтакте».

Как отметила Ирина Текслер, на съемку масштабного соцпроекта ее вдохновил режиссер Мариинского театра Иркин Габитов, который пока еще не знает о ее задумке. Воплощать проект, по ее словам, ей поможет команда и волонтеры.

Ирина Текслер призывает участников клипа взять с собой воду и запастись терпением
Ирина Текслер призывает участников клипа взять с собой воду и запастись терпением
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Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина 18 апреля обратилась к жителям Магнитогорска с предложением принять участие в съемке клипа. Как написала первая леди региона в социальных сетях, 19 апреля ей требуется тысяча человек для организации флэшмоба. «Завтра в Магнитогорске для клипа состоится масштабный флешмоб. Мне нужна тысяча человек — если есть возможность — присоединяйтесь! Ждем вас в 14:00 у мемориала „Тыл — Фронту“! С собой бутылку воды и терпение, не менее двух часов будет идти съемка», — написала Текслер на своей странице во «ВКонтакте». Как отметила Ирина Текслер, на съемку масштабного соцпроекта ее вдохновил режиссер Мариинского театра Иркин Габитов, который пока еще не знает о ее задумке. Воплощать проект, по ее словам, ей поможет команда и волонтеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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