Жена челябинского губернатора позвала тысячу магнитогорцев на съемки клипа

Ирина Текслер будет снимать клип 19 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина 18 апреля обратилась к жителям Магнитогорска с предложением принять участие в съемке клипа. Как написала первая леди региона в социальных сетях, 19 апреля ей требуется тысяча человек для организации флэшмоба.

«Завтра в Магнитогорске для клипа состоится масштабный флешмоб. Мне нужна тысяча человек — если есть возможность — присоединяйтесь! Ждем вас в 14:00 у мемориала „Тыл — Фронту“! С собой бутылку воды и терпение, не менее двух часов будет идти съемка», — написала Текслер на своей странице во «ВКонтакте».

Как отметила Ирина Текслер, на съемку масштабного соцпроекта ее вдохновил режиссер Мариинского театра Иркин Габитов, который пока еще не знает о ее задумке. Воплощать проект, по ее словам, ей поможет команда и волонтеры.