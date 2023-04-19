В Пермском округе отменили особый режим

19 апреля 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

В Кишертском округе отменили карантин по бешенству животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кишертском муниципальном округе сняли карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Документ опубликован 19 апреля на официальном интернет-портале правовой информации. «Отменить ограничительные мероприятия по бешенству животных на отдельной территории Кишертского муниципального округа. Контроль за исполнением указа возложить на зампредседателя правительства края», — говорится в указе губернатора. Карантин по бешенству животных был введен в деревне Мазуевка Кишертского округа по указу главы региона 27 января 2023 года. Очаг бешенства выявили в личном подсобном хозяйстве одного из деревенских жителей. Ранее URA.RU писало, что собственнику зараженного животного в Кишертском округе было запрещено на время карантина лечить больных животных. Кроме того, ему запретили снимать с них шкуры, а также охотиться.

В Кишертском муниципальном округе сняли карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Документ опубликован 19 апреля на официальном интернет-портале правовой информации. «Отменить ограничительные мероприятия по бешенству животных на отдельной территории Кишертского муниципального округа. Контроль за исполнением указа возложить на зампредседателя правительства края», — говорится в указе губернатора. Карантин по бешенству животных был введен в деревне Мазуевка Кишертского округа по указу главы региона 27 января 2023 года. Очаг бешенства выявили в личном подсобном хозяйстве одного из деревенских жителей. Ранее URA.RU писало, что собственнику зараженного животного в Кишертском округе было запрещено на время карантина лечить больных животных. Кроме того, ему запретили снимать с них шкуры, а также охотиться.