В Пермском округе отменили особый режим

В Кишертском муниципальном округе сняли карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Документ опубликован 19 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
«Отменить ограничительные мероприятия по бешенству животных на отдельной территории Кишертского муниципального округа. Контроль за исполнением указа возложить на зампредседателя правительства края», — говорится в указе губернатора.
Карантин по бешенству животных был введен в деревне Мазуевка Кишертского округа по указу главы региона 27 января 2023 года. Очаг бешенства выявили в личном подсобном хозяйстве одного из деревенских жителей.
Ранее URA.RU писало, что собственнику зараженного животного в Кишертском округе было запрещено на время карантина лечить больных животных. Кроме того, ему запретили снимать с них шкуры, а также охотиться.
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