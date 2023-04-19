В Пермском округе отменили особый режим

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , карантин, covid19, пандемия коронавируса, красная зона, внимание зона карантина
В Кишертском округе отменили карантин по бешенству животных Фото:

В Кишертском муниципальном округе сняли карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Документ опубликован 19 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Отменить ограничительные мероприятия по бешенству животных на отдельной территории Кишертского муниципального округа. Контроль за исполнением указа возложить на зампредседателя правительства края», — говорится в указе губернатора.

Карантин по бешенству животных был введен в деревне Мазуевка Кишертского округа по указу главы региона 27 января 2023 года. Очаг бешенства выявили в личном подсобном хозяйстве одного из деревенских жителей.

Ранее URA.RU писало, что собственнику зараженного животного в Кишертском округе было запрещено на время карантина лечить больных животных. Кроме того, ему запретили снимать с них шкуры, а также охотиться.

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В Кишертском муниципальном округе сняли карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Документ опубликован 19 апреля на официальном интернет-портале правовой информации. «Отменить ограничительные мероприятия по бешенству животных на отдельной территории Кишертского муниципального округа. Контроль за исполнением указа возложить на зампредседателя правительства края», — говорится в указе губернатора. Карантин по бешенству животных был введен в деревне Мазуевка Кишертского округа по указу главы региона 27 января 2023 года. Очаг бешенства выявили в личном подсобном хозяйстве одного из деревенских жителей. Ранее URA.RU писало, что собственнику зараженного животного в Кишертском округе было запрещено на время карантина лечить больных животных. Кроме того, ему запретили снимать с них шкуры, а также охотиться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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