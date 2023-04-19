19 апреля 2023

Власти нашли способ провести «Бессмертный полк» в свердловском городе, несмотря на отмену шествия

В Новоуральске акцию «Бессмертный полк» проведут в онлайн-режиме
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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, 9 мая
В Новоуральске «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Жители смогут присоединиться к акции, опубликовав в соцсетях посты с хештегами #ДеньПобедыНовоуральск и #МыЗаМир, сообщили в пресс-службе мэрии города. Ранее стало известно, что традиционного шествия «Бессмертного полка» в России в этом году не будет.

«Что касается 9 Мая, то в этом году в Новоуральске вместо шествия „Бессмертный полк“ пройдет в других форматах. Акция пройдет в онлайн-режиме, жители будут публиковать фото и видео в соцсетях с соответствующими хештегами», — сообщили в пресс-службе горадминистрации в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, в этот день новоуральцы будут размещать портреты героев участников Великой Отечественной войны на машинах и одежде. В местных печатных изданиях будут опубликованы статьи о ветеранах. 8 мая в Новоуральске проведут эстафету в честь Дня Победы на лыжной базе «Айсберг», а во дворах домов, где живут ветераны, сыграют оркестры.

Власти Новоуралська отмечают, что каждая семья сможет в свободное время пройти с портретом близкого человека и возложить цветы к Вечному огню. «День Победы — это наша гордость, это память и история о великих подвигах наших земляков. Сегодня также важно сплотиться и быть единым, сильным народом. Верим в нашу победу и сейчас», — резюмировали в пресс-службе мэрии.

Ранее в Екатеринбурге сократили количество салютов на День Победы. Вместо трех, как было в 2022 году, прогремит лишь один. Его запустят на акватории городского пруда.

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В Новоуральске (Свердловская область) «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Жители смогут присоединиться к акции, опубликовав в соцсетях посты с хештегами #ДеньПобедыНовоуральск и #МыЗаМир, сообщили в пресс-службе мэрии города. Ранее стало известно, что традиционного шествия «Бессмертного полка» в России в этом году не будет. «Что касается 9 Мая, то в этом году в Новоуральске вместо шествия „Бессмертный полк“ пройдет в других форматах. Акция пройдет в онлайн-режиме, жители будут публиковать фото и видео в соцсетях с соответствующими хештегами», — сообщили в пресс-службе горадминистрации в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, в этот день новоуральцы будут размещать портреты героев участников Великой Отечественной войны на машинах и одежде. В местных печатных изданиях будут опубликованы статьи о ветеранах. 8 мая в Новоуральске проведут эстафету в честь Дня Победы на лыжной базе «Айсберг», а во дворах домов, где живут ветераны, сыграют оркестры. Власти Новоуралська отмечают, что каждая семья сможет в свободное время пройти с портретом близкого человека и возложить цветы к Вечному огню. «День Победы — это наша гордость, это память и история о великих подвигах наших земляков. Сегодня также важно сплотиться и быть единым, сильным народом. Верим в нашу победу и сейчас», — резюмировали в пресс-службе мэрии. Ранее в Екатеринбурге сократили количество салютов на День Победы. Вместо трех, как было в 2022 году, прогремит лишь один. Его запустят на акватории городского пруда.
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