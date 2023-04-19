В Когалыме (ХМАО) возведут монумент, посвященный 100-летнему юбилею бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Как сообщил глава города Николай Пальчиков, вклад в развитие Югры внесли представители разных национальностей.
«Значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли внесли уроженцы прикаспийской республики — Азербайджан. Отдавая дань уважения этим выдающимся людям, сегодня был заложен символический камень на месте будущего памятника в ознаменование 100-летнего юбилея Президента Азербайджанской республики Гейдара Алиевича Алиева», — написал Пальчиков в своем telegram-канале.
Алиев был президентом с 1993 по 2003 год. В честь его 100-летия в Азербайджане проходят памятные мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ушел из жизни Валентин Ливн. Почетный деятель культуры округа является автором многочисленных художественных произведений, в том числе памятника геологам-первопроходцам в Новоаганске.
В Когалыме появится новый памятник
Telegram-канал Николая Пальчикова
Монумент возведут в честь 100-летнего юбилея Гейдара Алиева
В Когалыме (ХМАО) возведут монумент, посвященный 100-летнему юбилею бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Как сообщил глава города Николай Пальчиков, вклад в развитие Югры внесли представители разных национальностей. «Значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли внесли уроженцы прикаспийской республики — Азербайджан. Отдавая дань уважения этим выдающимся людям, сегодня был заложен символический камень на месте будущего памятника в ознаменование 100-летнего юбилея Президента Азербайджанской республики Гейдара Алиевича Алиева», — написал Пальчиков в своем telegram-канале. Алиев был президентом с 1993 по 2003 год. В честь его 100-летия в Азербайджане проходят памятные мероприятия. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ушел из жизни Валентин Ливн. Почетный деятель культуры округа является автором многочисленных художественных произведений, в том числе памятника геологам-первопроходцам в Новоаганске.