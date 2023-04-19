19 апреля 2023
18 апреля 2023

В ХМАО установят памятник в честь 100-летия экс-президента Азербайджана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Когалым, когалым, памятник героям нефтяникам
В Когалыме появится монумент в честь 100-летия экс-президента Азербайджана (фото из архива) Фото:

В Когалыме (ХМАО) возведут монумент, посвященный 100-летнему юбилею бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Как сообщил глава города Николай Пальчиков, вклад в развитие Югры внесли представители разных национальностей.

«Значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли внесли уроженцы прикаспийской республики — Азербайджан. Отдавая дань уважения этим выдающимся людям, сегодня был заложен символический камень на месте будущего памятника в ознаменование 100-летнего юбилея Президента Азербайджанской республики Гейдара Алиевича Алиева», — написал Пальчиков в своем telegram-канале.

Алиев был президентом с 1993 по 2003 год. В честь его 100-летия в Азербайджане проходят памятные мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ушел из жизни Валентин Ливн. Почетный деятель культуры округа является автором многочисленных художественных произведений, в том числе памятника геологам-первопроходцам в Новоаганске.

В Когалыме появится новый памятник
В Когалыме появится новый памятник
Монумент возведут в честь 100-летнего юбилея Гейдара Алиева
Монумент возведут в честь 100-летнего юбилея Гейдара Алиева

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В Когалыме (ХМАО) возведут монумент, посвященный 100-летнему юбилею бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Как сообщил глава города Николай Пальчиков, вклад в развитие Югры внесли представители разных национальностей. «Значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли внесли уроженцы прикаспийской республики — Азербайджан. Отдавая дань уважения этим выдающимся людям, сегодня был заложен символический камень на месте будущего памятника в ознаменование 100-летнего юбилея Президента Азербайджанской республики Гейдара Алиевича Алиева», — написал Пальчиков в своем telegram-канале. Алиев был президентом с 1993 по 2003 год. В честь его 100-летия в Азербайджане проходят памятные мероприятия. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ушел из жизни Валентин Ливн. Почетный деятель культуры округа является автором многочисленных художественных произведений, в том числе памятника геологам-первопроходцам в Новоаганске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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