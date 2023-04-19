РБК: суд признал незаконным платный возврат бракованных товаров на Wildberries

20 апреля 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Суд признал, что Wildberries нарушает закон, требуя платить за возврат брака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве Роспотребнадзор в суде добился признания неправомерной практикой Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара, сам маркетплейс оспорит это решение. Об этом заявил замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области Николай Дрозд. «Подольский городской суд Московской области счел нарушением закона со стороны Wildberries требование для покупателей платить за возврат товаров плохого качества», — пишет РБК , ссылаясь на Дрозда. Иск к Wildberries был подан в начале марта, 13 апреля он был удовлетворен. Как заявил Никой Дрозд, если потребитель обнаружил недостатки у товара, то он вправе требовать замену на продукцию той же марки или другой с перерасчетом цены, требовать безвозмездного устранения недостатков, полного возмещения убытков или вовсе отказаться от покупки и вернуть потраченные деньги. Ранее URA.RU писало, что Wildberries списал деньги у россиянина за товар, который он отказался покупать. Мужчина заказал кроссовки, но они ему не подошли, поэтому он отказался от них.

В Москве Роспотребнадзор в суде добился признания неправомерной практикой Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара, сам маркетплейс оспорит это решение. Об этом заявил замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области Николай Дрозд. «Подольский городской суд Московской области счел нарушением закона со стороны Wildberries требование для покупателей платить за возврат товаров плохого качества», — пишет РБК, ссылаясь на Дрозда. Иск к Wildberries был подан в начале марта, 13 апреля он был удовлетворен. Как заявил Никой Дрозд, если потребитель обнаружил недостатки у товара, то он вправе требовать замену на продукцию той же марки или другой с перерасчетом цены, требовать безвозмездного устранения недостатков, полного возмещения убытков или вовсе отказаться от покупки и вернуть потраченные деньги. Ранее URA.RU писало, что Wildberries списал деньги у россиянина за товар, который он отказался покупать. Мужчина заказал кроссовки, но они ему не подошли, поэтому он отказался от них.