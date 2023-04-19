«Известия»: в РФ построят пять новых заводов для детских товаров

20 апреля 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

В отрасли товаров для детей более 60% продукции приходится на импорт Фото: Анна Майорова © URA.RU В России в ближайшие три года построят пять новых заводов. Они будут выпускать игрушки, детскую мебель, посуду, канцтовары, сообщили производители. «В 2024 году „Десятое королевство“ начнет строительство здания в Московской области», — передают «Известия» слова гендиректора фирмы Маргариты Мусатовой. После ввода в эксплуатацию нового завода объем выпуска продукции для детей вырастет с 12 до 14-15 миллионов штук в год. Данные об увеличении числа заводов подтвердили в Минпромторге, уточнив, что производство также развивают предприятия в Архангельской и Кировской областях, Татарстане, Башкирии и Подмосковье. Планируется увеличить долю российских товаров в магазинах до 44%. Уход из России зарубежных производителей освободил рынок для китайских изделий, которые могут вытеснить отечественные. Увеличение объемов поможет сохранить баланс. Ранее сообщалось, что из российских магазинов пропала популярная игра «Монополия». К этому привел уход с рынка РФ американской компании Hasbro. Ряд зарубежных компаний объявил о решении уйти из России в ответ на начало спецоперации на территории Украины.

В России в ближайшие три года построят пять новых заводов. Они будут выпускать игрушки, детскую мебель, посуду, канцтовары, сообщили производители. «В 2024 году „Десятое королевство“ начнет строительство здания в Московской области», — передают «Известия» слова гендиректора фирмы Маргариты Мусатовой. После ввода в эксплуатацию нового завода объем выпуска продукции для детей вырастет с 12 до 14-15 миллионов штук в год. Данные об увеличении числа заводов подтвердили в Минпромторге, уточнив, что производство также развивают предприятия в Архангельской и Кировской областях, Татарстане, Башкирии и Подмосковье. Планируется увеличить долю российских товаров в магазинах до 44%. Уход из России зарубежных производителей освободил рынок для китайских изделий, которые могут вытеснить отечественные. Увеличение объемов поможет сохранить баланс. Ранее сообщалось, что из российских магазинов пропала популярная игра «Монополия». К этому привел уход с рынка РФ американской компании Hasbro. Ряд зарубежных компаний объявил о решении уйти из России в ответ на начало спецоперации на территории Украины.