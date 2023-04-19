19 апреля 2023

«Известия»: в РФ построят пять новых заводов для детских товаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детский садик
В отрасли товаров для детей более 60% продукции приходится на импорт Фото:

В России в ближайшие три года построят пять новых заводов. Они будут выпускать игрушки, детскую мебель, посуду, канцтовары, сообщили производители.

«В 2024 году „Десятое королевство“ начнет строительство здания в Московской области», — передают «Известия» слова гендиректора фирмы Маргариты Мусатовой. После ввода в эксплуатацию нового завода объем выпуска продукции для детей вырастет с 12 до 14-15 миллионов штук в год. Данные об увеличении числа заводов подтвердили в Минпромторге, уточнив, что производство также развивают предприятия в Архангельской и Кировской областях, Татарстане, Башкирии и Подмосковье.

Планируется увеличить долю российских товаров в магазинах до 44%. Уход из России зарубежных производителей освободил рынок для китайских изделий, которые могут вытеснить отечественные. Увеличение объемов поможет сохранить баланс.

Ранее сообщалось, что из российских магазинов пропала популярная игра «Монополия». К этому привел уход с рынка РФ американской компании Hasbro. Ряд зарубежных компаний объявил о решении уйти из России в ответ на начало спецоперации на территории Украины.

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В России в ближайшие три года построят пять новых заводов. Они будут выпускать игрушки, детскую мебель, посуду, канцтовары, сообщили производители. «В 2024 году „Десятое королевство“ начнет строительство здания в Московской области», — передают «Известия» слова гендиректора фирмы Маргариты Мусатовой. После ввода в эксплуатацию нового завода объем выпуска продукции для детей вырастет с 12 до 14-15 миллионов штук в год. Данные об увеличении числа заводов подтвердили в Минпромторге, уточнив, что производство также развивают предприятия в Архангельской и Кировской областях, Татарстане, Башкирии и Подмосковье. Планируется увеличить долю российских товаров в магазинах до 44%. Уход из России зарубежных производителей освободил рынок для китайских изделий, которые могут вытеснить отечественные. Увеличение объемов поможет сохранить баланс. Ранее сообщалось, что из российских магазинов пропала популярная игра «Монополия». К этому привел уход с рынка РФ американской компании Hasbro. Ряд зарубежных компаний объявил о решении уйти из России в ответ на начало спецоперации на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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