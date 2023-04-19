Bloomberg: оперативная группа США добивается передачи активов РФ на Украину

Законодатели США могли бы расширить список арестованных активов РФ для отправки на Украину. Об этом заявил директор Целевой группы KleptoCapture Эндрю Адамс. В настоящее время Минюст США имеет право передавать на Украину только доходы от активов, изъятых в результате уклонения от санкций.
«Законодатели могут предоставить полномочия направлять доходы от нарушений экспортного контроля на Украину. Усиление полномочий Конгресса поможет не „держать деньги в столе“, а направить на помощь Украине», —
Ранее с аналогичным обращением к Судебному комитету Сената выступила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. По ее словам, после введения санкций с марта 2022 года было предъявлено множество обвинительных заключений в отношении россиян, чьи активы в последствии были арестованы. Монако считает, что часть этих активов могут быть предоставлены в распоряжение Государственного департамента для получения дополнительной помощи Украине.
Правительство США в апреле разрешило передавать заблокированные финансы российских бизнесменов Киеву. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что сейчас между странами ведутся переговоры по возврату замороженных активов.
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