19 апреля 2023

Bloomberg: оперативная группа США добивается передачи активов РФ на Украину

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, украина, сша, флаг, stock
Законодателей США просят разрешить передачу всех арестованных активов РФ на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Законодатели США могли бы расширить список арестованных активов РФ для отправки на Украину. Об этом заявил директор Целевой группы KleptoCapture Эндрю Адамс. В настоящее время Минюст США имеет право передавать на Украину только доходы от активов, изъятых в результате уклонения от санкций.

«Законодатели могут предоставить полномочия направлять доходы от нарушений экспортного контроля на Украину. Усиление полномочий Конгресса поможет не „держать деньги в столе“, а направить на помощь Украине», — передает слова Адамса телеканал Bloomberg.

Ранее с аналогичным обращением к Судебному комитету Сената выступила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. По ее словам, после введения санкций с марта 2022 года было предъявлено множество обвинительных заключений в отношении россиян, чьи активы в последствии были арестованы. Монако считает, что часть этих активов могут быть предоставлены в распоряжение Государственного департамента для получения дополнительной помощи Украине.

Правительство США в апреле разрешило передавать заблокированные финансы российских бизнесменов Киеву. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что сейчас между странами ведутся переговоры по возврату замороженных активов.

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Законодатели США могли бы расширить список арестованных активов РФ для отправки на Украину. Об этом заявил директор Целевой группы KleptoCapture Эндрю Адамс. В настоящее время Минюст США имеет право передавать на Украину только доходы от активов, изъятых в результате уклонения от санкций. «Законодатели могут предоставить полномочия направлять доходы от нарушений экспортного контроля на Украину. Усиление полномочий Конгресса поможет не „держать деньги в столе“, а направить на помощь Украине», — передает слова Адамса телеканал Bloomberg. Ранее с аналогичным обращением к Судебному комитету Сената выступила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. По ее словам, после введения санкций с марта 2022 года было предъявлено множество обвинительных заключений в отношении россиян, чьи активы в последствии были арестованы. Монако считает, что часть этих активов могут быть предоставлены в распоряжение Государственного департамента для получения дополнительной помощи Украине. Правительство США в апреле разрешило передавать заблокированные финансы российских бизнесменов Киеву. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что сейчас между странами ведутся переговоры по возврату замороженных активов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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