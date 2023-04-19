В университете Бирмингема посоветовали диету для беременных

Университет Бирмингема: высокое потребление фруктов снижает риск выкидыша на 61%

20 апреля 2023 в 05:58 Размер текста - 17 +

Британские ученые доказали пользу для беременных от фруктовой диеты Фото: Илья Московец © URA.RU Ученые из Бирмингемского университета (Англия) выяснили, что здоровое питание с высоким содержанием фруктов и овощей уменьшает риск выкидыша у беременных женщин. Об этом рассказала руководитель исследовательской группы доктор Йелин Чанг. «Изменения в питании беременных оказывают влияние на процесс вынашивания и развитие плода. Высокое потребления женщинами фруктов снижает риск выкидыша на 61%, овощей на 41%, молочных продуктов — на 37%, зерновых — на 33%, морепродуктов — на 19%», — процитировало издание «Ридус» слова доктора Чанг. В исследованиях приняли участие 63 тысячи 838 здоровых женщин репродуктивного возраста. Ученые собирали информацию о питании беременных с помощью анкет. В анкетах содержались вопросы о частоте приемов пищи и предпочитаемых продуктах. Ранее URA.RU писало, что ученые посоветовали россиянам убрать из рациона питания тяжелую пищу и перейти на более полезные продукты. Для обогащения рациона подойдут листовая зелень, спаржа, свекла, редис, авокадо.

Ученые из Бирмингемского университета (Англия) выяснили, что здоровое питание с высоким содержанием фруктов и овощей уменьшает риск выкидыша у беременных женщин. Об этом рассказала руководитель исследовательской группы доктор Йелин Чанг. «Изменения в питании беременных оказывают влияние на процесс вынашивания и развитие плода. Высокое потребления женщинами фруктов снижает риск выкидыша на 61%, овощей на 41%, молочных продуктов — на 37%, зерновых — на 33%, морепродуктов — на 19%», — процитировало издание «Ридус» слова доктора Чанг. В исследованиях приняли участие 63 тысячи 838 здоровых женщин репродуктивного возраста. Ученые собирали информацию о питании беременных с помощью анкет. В анкетах содержались вопросы о частоте приемов пищи и предпочитаемых продуктах. Ранее URA.RU писало, что ученые посоветовали россиянам убрать из рациона питания тяжелую пищу и перейти на более полезные продукты. Для обогащения рациона подойдут листовая зелень, спаржа, свекла, редис, авокадо.