В Туве пьяный подросток убил прохожего из-за спиртного

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Подросток напал на прохожего после того, как тот отказался покупать ему алкоголь Фото:

В Туве подросток в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на прохожего, который отказался купить ему спиртное. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону.

«12 апреля около 18.00 часов на улице Чурмет-Дажы несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения <…> нанес удар в область грудной клетки потерпевшего, который от полученного <…> повреждения скончался на месте», — уточняется в сообщении ведомства. Его слова приводят РИА Новости.

В качестве мотива преступления указывается, что погибший ранее отказался покупать напавшему на него подростку спиртное. Удар был нанесен ножом.

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В Туве подросток в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на прохожего, который отказался купить ему спиртное. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону. «12 апреля около 18.00 часов на улице Чурмет-Дажы несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения <…> нанес удар в область грудной клетки потерпевшего, который от полученного <…> повреждения скончался на месте», — уточняется в сообщении ведомства. Его слова приводят РИА Новости. В качестве мотива преступления указывается, что погибший ранее отказался покупать напавшему на него подростку спиртное. Удар был нанесен ножом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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