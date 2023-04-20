В Туве пьяный подросток убил прохожего из-за спиртного

В Туве подросток в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на прохожего, который отказался купить ему спиртное. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону.
«12 апреля около 18.00 часов на улице Чурмет-Дажы несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения <…> нанес удар в область грудной клетки потерпевшего, который от полученного <…> повреждения скончался на месте», — уточняется в сообщении ведомства. Его слова приводят РИА Новости.
В качестве мотива преступления указывается, что погибший ранее отказался покупать напавшему на него подростку спиртное. Удар был нанесен ножом.
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