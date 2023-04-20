В Туве пьяный подросток убил прохожего из-за спиртного

20 апреля 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

Подросток напал на прохожего после того, как тот отказался покупать ему алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Туве подросток в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на прохожего, который отказался купить ему спиртное. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону. «12 апреля около 18.00 часов на улице Чурмет-Дажы несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения <…> нанес удар в область грудной клетки потерпевшего, который от полученного <…> повреждения скончался на месте», — уточняется в сообщении ведомства. Его слова приводят РИА Новости. В качестве мотива преступления указывается, что погибший ранее отказался покупать напавшему на него подростку спиртное. Удар был нанесен ножом.

В Туве подросток в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на прохожего, который отказался купить ему спиртное. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону. «12 апреля около 18.00 часов на улице Чурмет-Дажы несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения <…> нанес удар в область грудной клетки потерпевшего, который от полученного <…> повреждения скончался на месте», — уточняется в сообщении ведомства. Его слова приводят РИА Новости. В качестве мотива преступления указывается, что погибший ранее отказался покупать напавшему на него подростку спиртное. Удар был нанесен ножом.