В Родительский день на курганские кладбища привезут воду

20 апреля 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

«Водный Союз» бесплатно привезет воду на кладбища в Родительский день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Водный Союз» бесплатно привезет воду на курганские кладбища в Родительский день 25 апреля. Об этом сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации. С данной просьбой к коммунальщикам обратились местные власти. «В преддверии Родительского дня (Радоницы) и увеличения количества граждан на территориях муниципальных общественных кладбищ мы осуществим поставку воды для технических нужд. С подобным письмом в „Водный Союз“ обратилось руководство департамента ЖКХ администрации Кургана», — рассказал главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов. Подвоз воды будет осуществлен на кладбища в микрорайонах Рябково и Зайково. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана жалуются, что перед Родительским днем не могут доехать до кладбища. Горожане были недовольны отменой маршрута, который ходил до Зайковского кладбища. Позже городские власти сообщили, что в этом направлении будет ездить с автовокзала пять раз в день. Также в мэрии добавили, что в Родительский день дополнительно будут работать рейсы до кладбищ в Зайково, Рябково, Глинках и Чистопрудном.

Компания «Водный Союз» бесплатно привезет воду на курганские кладбища в Родительский день 25 апреля. Об этом сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации. С данной просьбой к коммунальщикам обратились местные власти. «В преддверии Родительского дня (Радоницы) и увеличения количества граждан на территориях муниципальных общественных кладбищ мы осуществим поставку воды для технических нужд. С подобным письмом в „Водный Союз“ обратилось руководство департамента ЖКХ администрации Кургана», — рассказал главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов. Подвоз воды будет осуществлен на кладбища в микрорайонах Рябково и Зайково. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана жалуются, что перед Родительским днем не могут доехать до кладбища. Горожане были недовольны отменой маршрута, который ходил до Зайковского кладбища. Позже городские власти сообщили, что в этом направлении будет ездить с автовокзала пять раз в день. Также в мэрии добавили, что в Родительский день дополнительно будут работать рейсы до кладбищ в Зайково, Рябково, Глинках и Чистопрудном.