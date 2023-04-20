Генсек СНГ предупредил о провокациях Запада в регионе

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, наемник, stock
Об угрозе безопасности Беларуси со стороны Запада ранее заявлял Александр Лукашенко Фото:

Запад готовит провокацию с целью дестабилизировать обстановку в странах СНГ. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Такие данные, к сожалению, есть. Более того, эти попытки дестабилизировать ситуацию в странах Содружества очевидны и не скрываются», — сказал Сергей Лебедев в интервью ТАСС. В качестве подтверждения своих слов, генсек ссылается на заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявлял о концентрации западных военных сил на границе с республикой. По его мнению, речь идет о потенциальном захвате власти в стране.

Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь нужны гарантии защиты со стороны РФ, пишет «Национальная служба новостей». В Минобороны республики также заявили, что белорусские зенитчики готовы к противостоянию реактивным системам HIMARS и западным беспилотникам. Также в Минобороны Беларуси сообщили о росте угроз у границ республики со стороны авиации НАТО, передают Nation news.

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Запад готовит провокацию с целью дестабилизировать обстановку в странах СНГ. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. «Такие данные, к сожалению, есть. Более того, эти попытки дестабилизировать ситуацию в странах Содружества очевидны и не скрываются», — сказал Сергей Лебедев в интервью ТАСС. В качестве подтверждения своих слов, генсек ссылается на заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявлял о концентрации западных военных сил на границе с республикой. По его мнению, речь идет о потенциальном захвате власти в стране. Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь нужны гарантии защиты со стороны РФ, пишет «Национальная служба новостей». В Минобороны республики также заявили, что белорусские зенитчики готовы к противостоянию реактивным системам HIMARS и западным беспилотникам. Также в Минобороны Беларуси сообщили о росте угроз у границ республики со стороны авиации НАТО, передают Nation news.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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