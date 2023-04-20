Генсек СНГ предупредил о провокациях Запада в регионе

Об угрозе безопасности Беларуси со стороны Запада ранее заявлял Александр Лукашенко Фото: Министерство обороны Великобритании

Запад готовит провокацию с целью дестабилизировать обстановку в странах СНГ. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Такие данные, к сожалению, есть. Более того, эти попытки дестабилизировать ситуацию в странах Содружества очевидны и не скрываются», — сказал Сергей Лебедев в интервью ТАСС. В качестве подтверждения своих слов, генсек ссылается на заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявлял о концентрации западных военных сил на границе с республикой. По его мнению, речь идет о потенциальном захвате власти в стране.

Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь нужны гарантии защиты со стороны РФ, пишет «Национальная служба новостей». В Минобороны республики также заявили, что белорусские зенитчики готовы к противостоянию реактивным системам HIMARS и западным беспилотникам. Также в Минобороны Беларуси сообщили о росте угроз у границ республики со стороны авиации НАТО, передают Nation news.